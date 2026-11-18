Alba Cantero asumió como FGE interina tras la renuncia presentada por Emiliano Rolón, acorralado ante su inminente juicio político, cuyo libelo acusatorio se basaba en la inacción de la Fiscalía ante la denuncia que presentaron en el 2025 legisladores de la oposición contra el entonces Presidente de la República Santiago Peña y Ueno Bank.

Tras el colapso del banco de los exsocios de Peña y su destitución vía juicio político, el exmandatario fue imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, como también fueron imputados en la misma causa los exintegrantes del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo y Marco Aurelio González, entre otros.

Alba Cantero acudió hoy a la UDEA para reunirse con el equipo fiscal que lleva adelante la investigación, al que transmitió algunas consultas puntuales y que tras la reunión, aseguró que buscará impulsar el trabajo y no entorpecerlo con pedidos de informes o requerimientos administrativos, e incluso se estarían realizando recolección de testimonios de mañana, tarde y hasta la noche para avanzar en la investigación.

“Mi objetivo principal fue venir a interiorizarme pormenorizadamente o, por lo menos, empezar a interiorizarme de las causas más relevantes que están en investigación actualmente, como así también darle apoyo a los fiscales que llevan las causas, hablar con la fiscal adjunta Nancy Salomón, quien tiene toda mi confianza y de alguna u otra manera, dar algunas directrices, solicitar informes a los efectos de poder redireccionar o darle un mejor o un mayor impulso a esas investigaciones”, refirió.

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FGE interina asegura independencia en la causa

Según explicó, uno de los puntos consultados fue sobre los procedimientos en la sede de Ueno Bank y en la empresa de seguridad GSR Security que se realizaron días después de emitir las órdenes de allanamientos correspondientes, a lo que el fiscal coordinador del grupo le respondió que tanto la cantidad de diligencias, como los procedimientos en marcha, los retrasaron.

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“Tenían varias diligencias ese día, un allanamiento muy grande que le llevó mucho tiempo, que es el tema de El Paseo de la Galería y como tuvieron conocimiento, y hablaron con la gente del Banco Central que había intervenido Ueno Bank, que es la institución justamente encargada de precautelar, consideraron que los elementos que estaban ahí no tenían mucho peligro de desaparecer”, precisó.

También fue consultada sobre las fotos que se dieron a conocer en la que ella aparece con Ricardo Preda, abogado de Santiago Peña, y con José’i González, hermano de Marco Aurelio, a lo que respondió que ambos fueron funcionarios de la Fiscalía y que garantiza su absoluta objetividad por su sentimiento patriótico, su compromiso con la institución y su trayectoria.

“Yo creo que la confianza no se gana con discursos, sino con hechos, y eso van a ver con el correr de los días. Como hoy también me preguntaron por algunas fotografías con los hermanos, o con José’i, específicamente, González y ahora con Ricardo, ambos son salidos de esta casa, ambos fueron funcionarios en esta casa y en ese orden nos conocimos, nos relacionamos, entonces yo no puedo negar esa relación que tengo con esa gente que alguna vez fuimos compañeros de trabajo”, explicó.

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Agregó que tiene 25 años en la Fiscalía y que son muchos los funcionarios que han salido de la institución con los que trabajó y fue compañera de trabajo en algún momento y que hoy están ejerciendo la abogacía, lo que no indica que esté comprometida en cuanto a su imparcialidad, ya que aseguró que no tiene “compromiso con nadie, más que con la constitución y con la ley. Esa es mi garantía”.

Legitimidad de su nombramiento

Ante los cuestionamientos de su nombramiento como FGE interina, recordó que Emiliano Rolón, al presentar su renuncia, consideró que no podía dejar acéfala la Fiscalía, entonces hizo una fundamentación en su resolución de la interpretación de la norma que habla del interinazgo en caso de inhabilidad definitiva del cargo del Fiscal General.

“No hay específicamente el motivo de renuncia establecido en la ley, solamente habla en caso de muerte o inhabilidad definitiva, que en este caso se equipara con la renuncia que él realizó y deja el interinazgo o la sucesión natural al fiscal adjunto en lo penal, dice, así dice, fiscal adjunto en lo penal, con esa denominación, y en caso de que este no esté, entonces va a pasar a los siguientes fiscales adjuntos por orden de antigüedad”, señaló.

Aclaró que entre los más de 20 fiscales adjuntos y de los tres adjuntos en lo penal, ella es la más antigua, ya que fue nominada en el año 2015.

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Sin embargo, adelantó que envió una nota dirigida al presidente de la República, Pedro Alliana, comunicándole la resolución del FGE renunciante, solicitando o poniendo a consideración del mandatario a que realice el trámite correspondiente y remita al Senado si es que tiene conformidad su nombramiento, a fin de que se legitime con el juramento y, por consiguiente, también con todas las prerrogativas que exige la FGE.

Pidió a quienes corresponda que le den la oportunidad y le dejen trabajar al frente de la FGE, considerando su trayectoria, ya que afirmó que su prioridad es devolver la confianza y reforzar la institucionalidad del Ministerio Público.

Sobre una auditoría a la gestión de Emiliano Rolón, dijo que se puede hacer una auditoría a la cuestión administrativa, pero que aún no realizó el corte administrativo. También le preguntaron si es que se vería a una FGE más cercana a la gente, a lo que respondió:

“Totalmente, yo quiero que así como se preocuparon de encontrar mis fotos con los diferentes actores, también se preocupen de encontrar mi periodo como fiscala adjunta de UDEA, que también tuve una causa importante en esa época, y toda mi trayectoria dentro del Ministerio Público, sería también bueno eso”, concluyó para retirarse.