La medida, dispuesta a través de la Resolución CGR N° 498/26 (Artículo 1°, Numeral 12), apunta específicamente a auditar el Grupo de Gastos 900 (‘Otros Gastos’), en su subgrupo 970 referente a “Gastos Reservados”, bajo el objeto de gasto 979.

Lea más: Fiscal general: bancada de Añeteté apoyará el juicio político contra Emiliano Rolón

“Como veníamos denunciando, existe un detalle de gastos que no están documentados, pero que no corresponden a lo genuinamente dispuesto para los gastos reservados. Así que la Contraloría ya ha resuelto realizar ese trabajo; se realiza la notificación al fiscal general del Estado y solicita que se establezca un nexo para comenzar el trabajo en forma. Se le da un plazo de cinco días”, detalló la diputada Rocio Vallejo.

De acuerdo con el documento oficial firmado por el contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, los trabajos de control estarán a cargo de la Dirección General de Control de Rendiciones de Cuentas de Viáticos y de las Transferencias. El equipo auditor designado está encabezado por Edgar Gómez en el rol de supervisor, Derlis Riquelme como jefe de equipo y la auditora Liliana Castillo.

Lea más: Colegio de Abogados pide la renuncia del fiscal general Emiliano Rolón

“Se va a revisar puntualmente la utilización de los gastos reservados del 2025 con la documentación anexa. Así que vamos a estar pendientes de ese resultado para eventualmente tomar las acciones correspondientes. Unos 2.500 millones de guaraníes fue lo asignado el año pasado al Ministerio Público, de los cuales casi 1.000 millones utilizó para contratación de personal según lo que figura en su rendición, de la que no hemos podido acceder a los documentos respaldatorios”, denunció la legisladora.

Metodología de control y plazos

El proceso de fiscalización contemplará entrevistas, cruces de información y verificaciones in situ tanto en la sede central del Ministerio Público como en las áreas de influencia correspondientes a los programas y proyectos ejecutados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Juicio político a Emiliano Rolón: ¿Ha tomado una decisión el oficialismo en Diputados?

“En principio los fondos no fueron utilizados para lo que debería ser. Acá vemos inversiones físicas, contratación de personal por casi 1.000 millones en un año; es decir, situaciones que en principio no corresponden. Pero eso debe ser corroborado por la Contraloría, y la Contraloría ya ha dispuesto la realización de este trabajo”, agregó Vallejo.

Asimismo, la normativa interna de la CGR estipula que las solicitudes de informes y documentos se canalizarán a través del supervisor y/o el jefe de equipo, previendo además la redacción de actas oficiales para aquellos documentos que puedan entregarse de forma directa para su análisis.

Lea más: Diputada impulsa juicio político a Emiliano Rolón y denuncia censura fiscal

“Entonces vamos a estar atentos a lo que diga la Contraloría y, de acuerdo a eso, voy a analizar cuando esté ese informe y realizar la denuncia penal correspondiente si así correspondiere”, dijo la diputada.

Como parte de los procedimientos administrativos iniciales, la Contraloría requirió a la institución fiscalizada la designación de un Nexo Oficial indicando sus datos personales, el acto administrativo de nombramiento y correo electrónico institucional para agilizar la entrega de los elementos requeridos.