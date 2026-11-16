Alliana anuncia recortes de gastos, cambios en instituciones y medidas para IPS y ANDE

El presidente Pedro Alliana anunció una serie de medidas económicas, administrativas y sociales, entre ellas recortes de gastos para el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, más recursos para salud y educación, cambios en instituciones públicas y medidas de alivio para jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) y usuarios de la Administación Nacional de Electricidad (ANDE).

En un mensaje presidencial dirigido a la ciudadanía, el mandatario dio a conocer las medidas adoptadas y las que serán implementadas durante su gestión, que comenzó el 7 de noviembre pasado.

Alliana arrancó señalando que “son tiempos que exigen firmeza, transparencia y respeto por nuestras instituciones”.

Seguidamente, refirió que la prioridad de su gestión es “garantizar la estabilidad, recuperar la confianza y dar respuestas concretas y rápidas a las necesidades de los paraguayos”, ante el contexto de crisis financiera generado por el escándalo de Ueno Bank, que involucra al expresidente Santiago Peña.

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Crisis de Ueno Bank y fondos previsionales

“El cierre de Ueno ha golpeado profundamente a numerosas familias paraguayas, afectando sus ahorros, su tranquilidad y la confianza en un sistema financiero”, dijo.

Resaltó que, ante este escenario, “hemos actuado rápido” y precisó que más de 1.800.000 ahorristas de Ueno ya recibieron pagos de hasta 40 salarios mínimos, a través del Fondo de Garantía del Banco Central del Paraguay (BCP), que ya desembolsó para el efecto —según dijo— US$ 640 millones.

En cuanto a los fondos previsionales, refirió que han detectado preliminarmente aproximadamente US$ 600 millones en activos sanos, con el objetivo de garantizar la devolución de los mismos al IPS. En ese sentido, felicitó por su labor al presidente del BCP, Jorge Luis Schreiner Marengo, y a los nuevos miembros del directorio.

Asimismo, Alliana resaltó que desde su Gobierno ponen a disposición de la Fiscalía “todos los recursos que legalmente podamos gestionar para esclarecer lo ocurrido y asegurar que los responsables tengan consecuencias de sus actos. Los paraguayos merecemos saber la verdad”.

Cambios en instituciones y reactivación de obras públicas

Recordó que en su primera semana de Gobierno inició cambios en el BCP, el gabinete de ministros del Poder Ejecutivo y el Gabinete Civil de la Presidencia. “Esta semana, continuaremos realizando cambios en varias instituciones”, adelantó, aunque no aclaró en cuáles.

También anunció una “plena reactivación” de obras públicas y de los proyectos del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

Otro de los anuncios que realizó es que para 2027 han decidido reducir los gastos en el sistema público para reorientar los recursos hacia salud, educación e infraestructura.

En ese sentido, afirmó que “este esfuerzo” inicia desde la Presidencia, dependencia que —indicó— sufrirá una reducción adicional de G. 20.000 millones en gastos de funcionamiento o superfluos.

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Más recursos para medicamentos, obras públicas y educación

Añadió que “como resultado de esta reasignación”, se destinarán G. 400.000 millones adicionales para la compra de medicamentos e insumos hospitalarios. Otros G. 150.000 millones serán utilizados para fortalecer las obras públicas y G. 72.000 millones, a educación.

Según indicó, el recorte en gastos superfluos del PGN 2027 rondaría los US$ 100 millones.

Alliana también anunció que trabajan en un recorte de US$ 80 millones en el programa “Hambre Cero”. Esto implica, según explicó, que el almuerzo escolar se distribuirá el próximo año solo desde marzo hasta noviembre.

Entre sus anuncios, también mencionó que se postergó la inversión prevista para el museo de la Comandancia de la Policía.

Medidas para jubilados del IPS y usuarios de la ANDE

En otro momento, dirigiéndose a los jubilados del IPS, les transmitió tranquilidad al indicar que los pagos de haberes y aguinaldo están garantizados, además de adelantar que los desembolsos se realizarán entre hoy y mañana.

Igualmente, mencionó que la ANDE no realizará cortes del servicio eléctrico por falta de pago hasta el 31 de diciembre y que se establece una refinanciación de hasta 24 cuotas sin intereses ni mora para los que tienen deudas con la empresa estatal.

Asimismo, recordó que, la semana pasada, Petropar redujo G. 300 por litro los precios de la nafta y el diésel común.

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“Sabemos que estas primeras decisiones no resuelven todos los problemas del país, tenemos por delante importantes desafíos que debemos afrontar con responsabilidad, unidad y respeto a la Constitución. Nuestra obligación es fortalecer las instituciones, administrar correctamente los recursos públicos y garantizar que el Estado cumpla con sus funciones. De mi parte les juro humildad y trabajo incansable. El Paraguay necesita del esfuerzo de todos”, finalizó su mensaje.