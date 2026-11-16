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Política
16 de noviembre de 2026 - 11:22

Alliana anuncia recortes de gastos, cambios en instituciones y medidas para IPS y ANDE

Recortes presupuestarios, cambios en instituciones públicas, reactivación de obras y medidas de alivio para jubilados y usuarios de la ANDE forman parte de los anuncios realizados por Pedro Alliana, en su mensaje dirigido este lunes a la ciudadanía.

Por ABC Color
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El presidente Pedro Alliana anunció una serie de medidas económicas, administrativas y sociales, entre ellas recortes de gastos para el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, más recursos para salud y educación, cambios en instituciones públicas y medidas de alivio para jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) y usuarios de la Administación Nacional de Electricidad (ANDE).

En un mensaje presidencial dirigido a la ciudadanía, el mandatario dio a conocer las medidas adoptadas y las que serán implementadas durante su gestión, que comenzó el 7 de noviembre pasado.

Alliana arrancó señalando que “son tiempos que exigen firmeza, transparencia y respeto por nuestras instituciones”.

Seguidamente, refirió que la prioridad de su gestión es “garantizar la estabilidad, recuperar la confianza y dar respuestas concretas y rápidas a las necesidades de los paraguayos”, ante el contexto de crisis financiera generado por el escándalo de Ueno Bank, que involucra al expresidente Santiago Peña.

Lea más: Alliana designa a nuevos integrantes de su gabinete: Mades, Mitic y Asesoría Jurídica de la Presidencia

El presidente Pedro Alliana habla este lunes en Asunción (Paraguay). Alliana expresó -en su primer discurso a la nación tras jurar su cargo el 6 de noviembre- que la prioridad de su Gobierno es "garantizar la estabilidad del país, recuperar la confianza y dar respuestas concretas y rápidas a las necesidades" de todos los paraguayos, incluidos los afectados por la intervención de Ueno bank.
El presidente Pedro Alliana habla este lunes en Asunción (Paraguay). Alliana expresó -en su primer discurso a la nación tras jurar su cargo el 6 de noviembre- que la prioridad de su Gobierno es "garantizar la estabilidad del país, recuperar la confianza y dar respuestas concretas y rápidas a las necesidades" de todos los paraguayos, incluidos los afectados por la intervención de Ueno bank.

Crisis de Ueno Bank y fondos previsionales

“El cierre de Ueno ha golpeado profundamente a numerosas familias paraguayas, afectando sus ahorros, su tranquilidad y la confianza en un sistema financiero”, dijo.

Resaltó que, ante este escenario, “hemos actuado rápido” y precisó que más de 1.800.000 ahorristas de Ueno ya recibieron pagos de hasta 40 salarios mínimos, a través del Fondo de Garantía del Banco Central del Paraguay (BCP), que ya desembolsó para el efecto —según dijo— US$ 640 millones.

En cuanto a los fondos previsionales, refirió que han detectado preliminarmente aproximadamente US$ 600 millones en activos sanos, con el objetivo de garantizar la devolución de los mismos al IPS. En ese sentido, felicitó por su labor al presidente del BCP, Jorge Luis Schreiner Marengo, y a los nuevos miembros del directorio.

Asimismo, Alliana resaltó que desde su Gobierno ponen a disposición de la Fiscalía “todos los recursos que legalmente podamos gestionar para esclarecer lo ocurrido y asegurar que los responsables tengan consecuencias de sus actos. Los paraguayos merecemos saber la verdad”.

Cambios en instituciones y reactivación de obras públicas

Recordó que en su primera semana de Gobierno inició cambios en el BCP, el gabinete de ministros del Poder Ejecutivo y el Gabinete Civil de la Presidencia. “Esta semana, continuaremos realizando cambios en varias instituciones”, adelantó, aunque no aclaró en cuáles.

También anunció una “plena reactivación” de obras públicas y de los proyectos del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

Otro de los anuncios que realizó es que para 2027 han decidido reducir los gastos en el sistema público para reorientar los recursos hacia salud, educación e infraestructura.

En ese sentido, afirmó que “este esfuerzo” inicia desde la Presidencia, dependencia que —indicó— sufrirá una reducción adicional de G. 20.000 millones en gastos de funcionamiento o superfluos.

Lea más: Con la crisis de Ueno Bank “se perdió lo más preciado, la confianza”, dice UGP

Pedro Alliana
El presidente Pedro Alliana (c) recibió llamadas de titulares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, quienes le expresaron predisposición para continuar proyectos financiados en el país. Fue en Mburuvicha Róga.

Más recursos para medicamentos, obras públicas y educación

Añadió que “como resultado de esta reasignación”, se destinarán G. 400.000 millones adicionales para la compra de medicamentos e insumos hospitalarios. Otros G. 150.000 millones serán utilizados para fortalecer las obras públicas y G. 72.000 millones, a educación.

Según indicó, el recorte en gastos superfluos del PGN 2027 rondaría los US$ 100 millones.

Alliana también anunció que trabajan en un recorte de US$ 80 millones en el programa “Hambre Cero”. Esto implica, según explicó, que el almuerzo escolar se distribuirá el próximo año solo desde marzo hasta noviembre.

Entre sus anuncios, también mencionó que se postergó la inversión prevista para el museo de la Comandancia de la Policía.

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X @AllianaPedro del presidente de Paraguay Pedro Alliana (d), en la que aparece posando junto al nuevo presidente del Banco Central (BCP) Jorge Luis Schreiner (i).
Fotografía tomada de la cuenta oficial en X @AllianaPedro del presidente de Paraguay Pedro Alliana (d), en la que aparece posando junto al nuevo presidente del Banco Central (BCP) Jorge Luis Schreiner (i).

Medidas para jubilados del IPS y usuarios de la ANDE

En otro momento, dirigiéndose a los jubilados del IPS, les transmitió tranquilidad al indicar que los pagos de haberes y aguinaldo están garantizados, además de adelantar que los desembolsos se realizarán entre hoy y mañana.

Igualmente, mencionó que la ANDE no realizará cortes del servicio eléctrico por falta de pago hasta el 31 de diciembre y que se establece una refinanciación de hasta 24 cuotas sin intereses ni mora para los que tienen deudas con la empresa estatal.

Asimismo, recordó que, la semana pasada, Petropar redujo G. 300 por litro los precios de la nafta y el diésel común.

Lea más: Ueno Bank: deuda con instituciones del Estado ronda los 1.000 millones de dólares, dice el jefe de gabinete

Manifestantes levantan pancartas en Asunción, con un orador frente al grupo y expresiones de indignación en sus rostros.
Ciudadanos se manifiestan en el microcentro de Asunción exigiendo justicia tras la crisis del Ueno Bank.

“Sabemos que estas primeras decisiones no resuelven todos los problemas del país, tenemos por delante importantes desafíos que debemos afrontar con responsabilidad, unidad y respeto a la Constitución. Nuestra obligación es fortalecer las instituciones, administrar correctamente los recursos públicos y garantizar que el Estado cumpla con sus funciones. De mi parte les juro humildad y trabajo incansable. El Paraguay necesita del esfuerzo de todos”, finalizó su mensaje.

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