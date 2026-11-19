La histórica iglesia Virgen de las Mercedes comenzó a recuperar sus valiosos tesoros artísticos y religiosos mediante un proyecto de restauración que busca preservar las huellas del barroco guaraní y la influencia franciscana que conserva el templo. Las tareas que comenzaron este año y que tendrán una duración de tres años, presentan un avance del 20%.

El intendente de Caraguatay, departamento de Cordillera, Patricio Ortega (ANR), informó que los trabajos están a cargo de la Unidad de Patrimonio Histórico (UPH) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), bajo la dirección de la arquitecta Ana Butlerov.

Indicó que la restauración contempla la reparación de los antiguos retablos, el púlpito y otros elementos patrimoniales que presentan deterioros ocasionados por el paso del tiempo.

Ortega destacó que el propósito no es sustituir las piezas antiguas por otras nuevas, sino recuperar su originalidad y preservar los detalles que las convierten en testimonios de una época y de una tradición artística.

Detalló que los trabajos comprenden el desmontaje, la limpieza, la sanitización y la evaluación del estado de conservación de cada pieza. También está prevista la extracción de dos columnas que presentan un importante deterioro estructural y requieren un tratamiento especializado.

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Los restauradores trabajan en la reposición de las partes faltantes y la recuperación de las superficies pictóricas. Cada procedimiento se realiza con técnicas específicas para conservar los materiales, las ornamentaciones y los diseños originales.

La comunidad también se involucra

Como parte del acompañamiento a las tareas, el jefe comunal confirmó la conformación de una comisión proretablo, integrada por ciudadanos de Caraguatay que colaboran con los profesionales encargados de la restauración.

Según explicó el intendente Ortega, los pobladores brindan alimentación y alojamiento a los restauradores durante su permanencia en la ciudad. Este respaldo resulta fundamental para facilitar el desarrollo de un proyecto que busca proteger uno de los principales patrimonios de la comunidad.

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Un templo con más de dos siglos de historia

La iglesia Virgen de las Mercedes constituye uno de los principales símbolos históricos y religiosos de Caraguatay y del departamento de Cordillera. Sus orígenes se remontan a una capilla fundada en 1803, que posteriormente, en 1893, fue elevada a parroquia.

En su interior se conservan retablos de influencia franciscana y elementos de estilo artístico y arquitectónico barroco guaraní, una expresión artística que forma parte de la identidad cultural del Paraguay.

Sus antiguas piezas de madera, ornamentaciones y detalles arquitectónicos representan el legado de generaciones que dejaron su huella en la historia religiosa de la ciudad.

La restauración busca evitar la pérdida de estas expresiones artísticas y garantizar que permanezcan en su estado original. Se trata de un rescate que va más allá de la recuperación de un templo, pues apunta a preservar una parte de la memoria histórica y cultural de Caraguatay para las futuras generaciones.

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