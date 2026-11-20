La denuncia fue radicada en la Comisaría N° 13 de Villa Elisa por Sergio Raúl Carreras Valdez. Según su relato, el jueves a las 20:00 recibió una llamada telefónica desde el número 0975 599 374 a través de la aplicación WhatsApp, cuyo perfil figuraba bajo el nombre de “Daniel Giménez”.

El denunciante señaló que, al atender, una persona que no se identificó le aseguró ser funcionario de la firma Tu Financiera “MANGO” y le manifestó que el motivo del contacto era ofrecerle un préstamo.

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El estafador persuadió a la víctima para que revisara su cuenta e ingresara a la aplicación con el pretexto de confirmar el saldo disponible. Convencido, Carreras accedió a la plataforma y constató que tenía la suma de G. 150.000; sin embargo, al finalizar la llamada y volver a verificar su cuenta, el dinero ya había desaparecido.

¿Qué respondió la entidad financiera tras el robo de dinero en la aplicación?

En diálogo con ABC Digital, el afectado indicó que, tras sufrir el vaciamiento de su cuenta y formalizar la denuncia policial, su línea fue bloqueada por el número desde el cual lo contactaron.

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Carreras explicó que la billetera Mango opera con el soporte de Tu Financiera y que, tras comunicarse con representantes de esta última firma, le informaron que se deslindaban de toda responsabilidad, alegando que la persona que realizó la llamada no forma parte de la empresa.

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¿En qué consiste el “SIM swapping” y cómo roban los códigos de seguridad?

Continúa así la ola de casos registrada en el país bajo una modalidad de estafa a través de teléfonos móviles, mediante la cual los delincuentes vacían cuentas bancarias y billeteras electrónicas, sustrayendo desde montos pequeños hasta sumas millonarias. El caso más grave reportado hasta el momento dejó a una víctima con una pérdida de G. 60 millones.

El esquema delictivo se basa en el engaño: los estafadores hacen creer a la víctima que se comunican desde la compañía que le presta servicios para luego clonar o robar su cuenta de WhatsApp y acceder a las aplicaciones donde maneja dinero. Aunque muchas personas ya fueron afectadas, varias se resisten a denunciar; no obstante, las autoridades insisten en que formalizar el reclamo es la única vía para rastrear a los responsables y frenar este delito.

La técnica utilizada se denomina “SIM swapping” —intercambio de tarjeta SIM, en español—. Con este método, los delincuentes logran clonar fácilmente una cuenta de WhatsApp o reiniciar otras aplicaciones, ya que obtienen el código de verificación enviado como medida de seguridad, lo que les permite incluso restablecer contraseñas.

Asimismo, esta estafa se ejecuta mediante llamadas telefónicas directas, en las que los atacantes inducen a la víctima a revelar datos personales o compartir códigos de seguridad bajo el engaño de supuestas promociones o premios de telefonías y otras empresas.