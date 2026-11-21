El corazón de San Roque González de Santa Cruz, símbolo de la fe, el martirio y la historia de la evangelización en Paraguay, llegó a San Juan Bautista, Misiones, en medio de una emotiva recepción de la feligresía católica.

La reliquia, que recorre diferentes comunidades del país en el marco de los 450 años del nacimiento del santo, permanecerá durante lo que resta de la jornada en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción y mañana domingo será trasladada a la Catedral de San Juan Bautista, donde estará hasta las 19:00.

La visita representa un momento especial para los fieles misioneros, que tienen la oportunidad de acercarse a una de las reliquias más significativas de la Iglesia católica paraguaya y recordar la vida de quien dedicó su existencia a la evangelización y al acompañamiento de los pueblos indígenas.

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El padre jesuita Rogelio Melgarejo, encargado de la pastoral vocacional y miembro de la comisión que acompaña la reliquia durante su recorrido, destacó la importancia espiritual de esta visita y el mensaje que representa para el pueblo paraguayo.

“Es una gracia enorme para nuestro pueblo. En primer lugar, porque es un santo nacido en esta tierra. Siempre pensamos que los paraguayos más o menos nomás hacemos las cosas o que no podemos alcanzar grandes cosas. Y él es el ejemplo de cómo los paraguayos también estamos llamados a vivir en santidad y que es posible”, expresó.

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El sacerdote explicó que el corazón del santo está recorriendo distintas diócesis del país, en una peregrinación que busca renovar la fe y acercar su legado a las comunidades.

San Roque González de Santa Cruz nació en Asunción en 1576 y este año se cumplen 450 años de su nacimiento. La reliquia ya visitó la diócesis de Encarnación y ahora Misiones donde ya llegó en San Ignacio, Santa María de Fe y Santa Rosa, antes de llegar a San Juan Bautista.

“Entonces supone también para toda la Iglesia un tiempo de renovación, de dejarnos apasionar por el Reino de Dios, por el Evangelio de Jesucristo, así como lo fue San Roque González”, manifestó Melgarejo.

Una devoción que crece en todo el país

El recorrido de la reliquia estuvo acompañado por numerosas expresiones de fe en las diferentes comunidades visitadas. El padre Melgarejo resaltó la respuesta de los fieles y el entusiasmo que despertó la presencia del corazón del santo en parroquias, instituciones educativas y hospitales.

En Asunción, el 15 de noviembre, la reliquia participó de celebraciones en el Cristo Rey, la Basílica de Caacupé y la Catedral Metropolitana, donde congregó a numerosos devotos.

En Encarnación también fue recibida por alumnos de una institución educativa vinculada a la Universidad Católica, mientras que en San Ignacio visitó a pacientes del Hospital Distrital y del Instituto de Previsión Social (IPS), en una manifestación de acompañamiento y esperanza para quienes atraviesan momentos difíciles.

“Impresionante. Yo cada vez me voy impresionando más de cómo esta devoción a San Roque va creciendo. Ya está presente en nuestro país, pero va creciendo cada vez más”, señaló el sacerdote.

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La peregrinación constituye también una oportunidad para recordar el legado de un hombre que, desde su vocación misionera, buscó acercar el Evangelio a los pueblos indígenas y defender su dignidad.

¿Por qué su corazón es considerado una reliquia?

El corazón de San Roque González de Santa Cruz es considerado una reliquia porque, según los relatos históricos y la tradición de la Iglesia católica, permaneció intacto después de que su cuerpo fuera quemado tras su asesinato.

El 15 de noviembre de 1628, el sacerdote jesuita fue asesinado en la reducción de ka’aro, actualmente territorio brasileño, junto con sus compañeros Alonso Rodríguez y Juan del Castillo, mientras desarrollaban su labor evangelizadora.

Según los testimonios transmitidos sobre su martirio, después de ser asesinado, su cuerpo fue arrojado al fuego, pero su corazón no fue consumido por las llamas. La tradición también relata que el órgano pronunció palabras dirigidas a sus asesinos, recordándoles que, aunque habían matado su cuerpo, su alma permanecía viva y que volvería para ayudarlos.

Posteriormente, el corazón fue recuperado y conservado como testimonio de su martirio. Con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los símbolos más importantes de su historia y de la devoción que despierta entre los fieles católicos.

El primer santo paraguayo y su legado

San Roque González de Santa Cruz fue sacerdote jesuita, misionero y mártir. Nació en Asunción en 1576 y se ordenó sacerdote en 1598. En 1609 ingresó a la Compañía de Jesús (jesuitas), dedicando especialmente a la evangelización de los pueblos indígenas guaraníes.

Aprendió el idioma guaraní y trabajó en la creación y organización de reducciones jesuíticas, comunidades en las que se promovía la evangelización, la educación, el trabajo comunitario y mejores condiciones de vida para los indígenas.

Su compromiso con los pueblos originarios estuvo marcado por la defensa de sus derechos frente a los abusos y la explotación. Su muerte en 1628 lo convirtió en uno de los mártires de las misiones jesuíticas.

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El 16 de mayo de 1988 fue canonizado por el papa Juan Pablo II durante su visita al Paraguay, en una multitudinaria celebración realizada en Ñu Guasu, Asunción. De esta manera, se convirtió oficialmente en el primer santo paraguayo.

Este 2026 se conmemoran 450 años de su nacimiento y 38 años de su canonización. La llegada de su corazón a Misiones renueva la memoria de su vida, su entrega misionera y su legado espiritual, en una visita que invita a los fieles a mantener viva la fe y seguir su ejemplo de servicio, compromiso y amor al prójimo.