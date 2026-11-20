En comunicación con ABC Cardinal, el agente fiscal Silvio Corbeta señaló que ha recibido amenazas por parte de Martín Martínez Appleyard, representante de la empresa GSR Security, tras intervenir el lugar en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank.

“Él hizo una amenaza directa en contra de mi persona de que me iba a perjudicar y lo hace en término de crimen organizado, puede interpretarse fácilmente como que voy a atentar contra tu integridad física o contra tu vida”, aseveró Corbeta.

Lea más: Ueno Bank: propietario de la empresa GSR Security va a prisión en Tacumbú

En este sentido, Corbeta afirmó que el término utilizado tal vez se trate de un juicio de valor pero “yo no lo tomo como un juicio de valor” enfatizó, teniendo en cuenta las circunstancias y gravedad de los hechos.

Imputado alegó: “Tengo contactos políticos importantes”

El fiscal relató el momento en el cual se dieron los dichos, al momento en que la comitiva fiscal ingresaba a la empresa y el hombre comenzó a retrasar el ingreso, actuación que podría frustrar cuestiones importantes para la investigación, por lo que el agente del Ministerio Público lo ultimó con advertencia de que sería detenido.

“Yo le hice la advertencia a ese señor que si no nos dejaba ingresar en ese momento íbamos a proceder a su detención y fue en ese momento que esta persona perdió el control, en ese momento lanzó improperios en contra de mi persona y amenazas de forma directa diciendo que me va a perjudicar, que va a perjudicar al fiscal. Estos dichos no son aleatorios ni inventados por mi persona, fueron presenciados por mis colegas”, refirió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: AUDIO: “Ya se llevó todo lo que se tenía que llevar”, revela trabajador de GSR Security

Si bien explícitamente no se trató de una amenaza de muerte, señala que no lo subestima ya que proviene de un caso considerado como crimen organizado.

Asimismo, contó que el ahora imputado le manifestó en repetidas ocasiones que tiene contactos políticos muy importantes tanto del gobierno anterior como del actual.

“No es la primera vez”, señaló fiscal

En otra línea, Corbeta manifestó que esto no se trata de una cuestión personal, ya que se le fue asignada esta causa así como la de Tía Chela, donde es investigado el líder del partido Yo Creo, Miguel Prieto.

“De una página de Miguel Prieto Presidente recibí amenazas de muerte de personas o seguidores o que fungen de seguidores donde se me amenazó de manera brutal con darme balazos en la cabeza entre otro tipo de cosas que voy a terminar muerto como otros colegas. No es la primera vez y me gustaría que se haga eco, ya que se está haciendo esta nueva amenaza también”, denunció.

Por otro lado, el fiscal precisó que su actuación en la causa fue eventual y que los casos expuestos ya fueron denunciados.

“Se va a solicitar la reasignación de la causa a otra, digamos, dependencia por los hechos, que básicamente el hurto y el hurto agravado entre otros hechos que no es competencia propia de delitos económicos. Pero surge esta circunstancia adicional”, reveló.

Ministerio Público solicitó resguardo policial ante serie de hostigamientos

En este contexto, comunicó que desde el Ministerio Público han pedido incluso resguardo policial ante la serie de hostigamientos que están surgiendo en torno a las causas abiertas vinculadas al banco caído.

Lea más: Grupo Vázquez habría simulado créditos por venta de tierra a empresa de hermano de Santiago Peña

“Se van a tomar las medidas pertinentes respecto no solamente a mi seguridad, sino también a la de los colegas y la doctora Nancy Salomón justamente está encabezando y ya habló con el comandante sobre toda esa circunstancia, ya le puso a conocimiento, donde también incluso pidió resguardo policial de la sede porque hay bastante, digamos, hostigamiento o recorrido de personas extrañas en el lugar, incluso a fiscales que los siguen en sus vehículos de la sede de Delitos Económicos”, puntualizó.

Por último, precisó que desde el día uno se encuentran abocados en el marco de la investigación: “Estamos aunando esfuerzos, de que no dormimos desde el día uno. Estamos haciendo todo lo posible para poder recuperar todos los activos que se puedan y que esta investigación lleve al resultado que todo todo el mundo espera”, finalizó.