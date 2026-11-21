La ciudad de Yataity, departamento de Guairá, se prepara para recibir una nueva edición de su tradicional Expo Feria Ao Po’i. Este sábado se realizó el lanzamiento oficial de la vigesimonovena edición, que reunirá a artesanas, emprendedores y visitantes del 11 al 20 de diciembre en la plaza General Francisco Roa.

La presentación contó con la participación de artesanas del rubro, autoridades municipales y las cuatro candidatas que competirán por el título de Miss Ao Po’i 2026.

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Carlos Chamorro, vicepresidente de la comisión organizadora, destacó que la exposición representa mucho más que una oportunidad de comercialización para las trabajadoras del sector, ya que constituye una expresión de la identidad y las tradiciones transmitidas por generaciones. “Esta actividad trasciende lo económico y comercial, es una actividad cultural para cada uno de nosotros. Es la tradición de nuestra comunidad y de nuestros antepasados”, expresó.

La feria permanecerá habilitada todos los días, de 08:30 a 19:30, con stands instalados en la plaza, donde las artesanas exhibirán y ofrecerán una variedad de productos confeccionados con la tradicional técnica del ao po’i.

Entre los artículos disponibles habrá vestidos, camisas, blusas, manteles, hamacas y otras prendas y piezas textiles. También participarán emprendedores gastronómicos con propuestas de comidas y bebidas, además de una escuela de arte local que expondrá pinturas.

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Chamorro explicó que la elección de las fechas responde a una estrategia para aprovechar el movimiento turístico que se genera durante diciembre, cuando numerosas familias realizan viajes al interior del país. La intención es atraer a más visitantes y generar mayores oportunidades de venta para las artesanas y los emprendedores.

Desfile de moda y elección de Miss Ao Po’i

Uno de los principales atractivos del programa será el Festival del Ao Po’i, previsto para el sábado 12 de diciembre a las 19:00. La actividad incluirá un desfile de moda en el que las candidatas lucirán prendas representativas de la artesanía local y, posteriormente, se realizará la elección de Miss Ao Po’i 2026.

Las postulantes al título son Sara Esther Colmán Báez, representante del barrio Puesto Ka’aguy; Valeria Aramí Barreto Barreto y Marian Celena Cresta Espínola, ambas del barrio Cosmos XX, y Diana Monserrat Díaz Giménez, del barrio Ca’aguy Cupe.

El programa también contempla demostraciones de la técnica del ao po’i, previstas para el sábado 12 y el sábado 19 de diciembre, a las 10:00, con el propósito de mostrar a los visitantes parte del proceso de elaboración de estas prendas tradicionales.

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Entre las actividades culturales se destacan la bendición de bastidores, el domingo 13; la presentación del elenco de danza Kyre’y y el desfile infantil, ese mismo día.

Además, el martes 15 se desarrollará un concurso de artesanía y creatividad, mientras que el jueves 17 tendrá lugar el Festival de la Tradición Guaraní.

La XXIX Expo Ao Po’i culminará el domingo 20 de diciembre, con los stands abiertos durante la jornada.