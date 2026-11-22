El obispo de la Diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, realizó una invitación especial para la Peregrinación Nacional de Jóvenes. Los animó a participar llevando las tradicionales sandalias franciscanas y a vivir esta experiencia con entusiasmo y espíritu de fraternidad.

“Traigan sus sandalias franciscanas. Reflexionaremos sobre su significado y las bendeciremos. Estas sandalias serán un símbolo de nuestra misión y de los pasos que daremos para servir a Jesús. Que cada paso sea un testimonio de amor y que, al llegar al final del camino, podamos decir: ‘He hecho lo que tenía que hacer’”, expresó monseñor Ricardo Valenzuela en un material audiovisual divulgado en el marco de los preparativos para la tradicional actividad que convoca a jóvenes del país.

Asimismo, instó a los jóvenes a asumir un compromiso auténtico con la fe y la sociedad, alentándolos a ser protagonistas de una juventud comprometida con los valores cristianos.

El encuentro se llevará a cabo el 28 de noviembre, desde las 08:00, en el Seminario Mayor San José, de Caacupé, ubicado en el kilómetro 55 de la ruta PY02. Posteriormente, a las 15:30, los participantes partirán en peregrinación rumbo a la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros, donde compartirán una jornada de fe, oración y encuentro.

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Cada año, miles de jóvenes provenientes de distintos departamentos del país llegan a Caacupé para compartir un encuentro en el marco de las celebraciones en honor a la Virgen de los Milagros. También aprovechan esta participación para lanzar un manifiesto sobre la realidad del país.

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La fecha de la Peregrinación Nacional de Jóvenes coincidirá con el inicio del novenario en honor a la Virgen de los Milagros de Caacupé, la celebración religiosa más importante del Paraguay.

Durante nueve días, miles de fieles y peregrinos de distintos puntos del país y del extranjero llegarán a la ciudad para participar de las misas y momentos de oración a la Virgen.

La celebración central será el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de María, fecha en la que se espera una multitudinaria concurrencia de devotos que acudirán para agradecer, cumplir promesas y renovar su fe.