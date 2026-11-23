La sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó el habeas corpus reparador presentado por la abogada Raquel Talavera a favor de Marcos Manoel Ribeiro de Assis, procesado por contrabando de oro. El ciudadano brasileño fue detenido el 16 de abril pasado, en el aeropuerto Silvio Pettirossi.

En su presentación, la defensa sostiene que la prisión preventiva de su defendido se ha tornado ilegal considerando que se encuentra privado de su libertad hace seis meses.

En ese sentido, Talavera señala que el plazo de privación de libertad excede el plazo constitucional dispuesto en el Art. 19 de la Constitución Nacional, así como lo estipulado en el Art. 252 inc. 2 del Código Procesal Penal (CPP).

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“El Art. 19 de la Constitución Nacional establece que la prisión preventiva en ningún caso se prolongará por un tiempo mayor al de la pena mínima establecida para igual delito. Por su parte, el Código Procesal Penal en el Art. 252 inciso 2 dispone que, la prisión preventiva será revocada: cuando su duración supere o equivalga al mínimo de la pena prevista”, precisa el escrito.

Para Ramírez, privación de libertad de procesado por contrabando de oro es ilegal

El primer opinante fue el ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia, quien votó por hacer lugar al habeas corpus por los motivos esgrimidos por la defensa y ordenar la inmediata libertad de Ribeiro.

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“(...) se verifica que, el tiempo de reclusión que soporta el procesado se ha tornado ilegal por haber superado el límite constitucional y legal de duración de la prisión preventiva que “no se prolongará por un tiempo mayor al establecido para la pena mínima” (Art. 19 de la Constitución Nacional y el Art. 252 inciso 2 del C.P.P) debido a que el mismo, se encuentra privado de su libertad desde el 18 de abril de 2026, por lo que la prisión preventiva se ha prolongado por seis meses y diecisiete días y en consecuencia, se ha tornado ilegal por superar el límite temporal establecido en el Art. 19 de la Constitución", explicó Ramírez.

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Voto en mayoría, por el rechazo del habeas corpus

A su turno, la ministra María Carolina Llanes votó por rechazar el habeas corpus, tras resaltar que el extranjero está privado de libertad en cumplimiento de una orden dictada por juez competente y en estas condiciones, “no puede plantearse su ilegalidad o irregularidad”.

“(...) es oportuno recordar que la Sala Penal no puede erigirse como una tercera instancia y fungir de órgano jurisdiccional revocador de resoluciones judiciales de jueces naturales a quienes la ley procesal penal les ha conferido competencias para dictar resoluciones”, dijo Llanes, al argumentar su voto por el rechazo del habeas corpus.

El tercer integrante de la sala penal, Luis María Benítez Riera, se adhirió al voto de Llanes, conformando así la mayoría que determinó el rechazo del hábeas corpus reparador.

Destino final del cargamento del oro incautado era Panamá

Marcos Manoel Ribeiro de Assis fue detenido en la mañana del 16 de abril pasado en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de Luque, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Panamá con 27 kilos de oro, que llevaba en una mochila.

El jefe de la Policía Aeroportuaria,comisario Luis Pizzani, explicó que el pasajero brasileño fue cateado cuando iba a recoger una maleta de mano que llamativamente dejó olvidada momentos antes en una cafetería que funciona justamente ya en el sector restringido del aeropuerto, es decir, casi en la puerta del avión.

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Pizzani dijo que van a investigar cómo entró el oro hasta la zona restringida, si es que pasó por el escáner sin ser detectado o si algún funcionario desleal lo introdujo hasta la puerta del avión, tal como sucedió en casos anteriores.