Contrabando: ratifican prisión preventiva de brasileño que cayó con 27 kilos de oro

La prisión preventiva de Marcos Manoel Ribeiro de Assis fue ratificada durante una audiencia de revisión de medidas realizada ante el juzgado penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos N° 2, a cargo de Rodrigo Estigarribia. El brasileño está procesado por supuesto contrabando de oro.

En la audiencia, Ribeiro fue asisitido por la abogada Raquel Talavera, quien ejerce su defensa en forma conjunta con su colega Erich Ratzlaff.

Talavera solicitó que el procesado cumpla arresto domiciliario en su propia casa, ubicada en la Avda. Kubitschek Nº 836 casi Celsa Speratti, Asunción, aproximadamente a ocho cuadras de la comisaría policial 7a.

Defensa alegó razones humanitarias y pidió tobillera electrónica

“Asimismo, considerando también que existen medios tecnológicos actuales como el uso de tobilleras solicito lo considere señor juez la aplicación del mismo, lo que implica un monitoreo permanente y constante del imputado en esta causa”, agregó la defensora, tras destacar que su defendido no tiene antecedentes.

La defensora también alegó que su defendido es asmático, hipertenso y diabético y las penitenciarías se encuentran con brotes de tuberculosis, situación denunciada por el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNP) y divulgada por medios de comunicación, cuya verificación puede ser corroborada con un pedido de informe a la Dirección de Institutos Penales.

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“(...) existe un riesgo, un peligro, que se podría debatir el rango si es máximo, medio o mínimo para la vida de mi principal pero el peligro se encuentra más aún porque dentro del sistema penitenciario, que hoy día las PPL son trasladados permanentemente y esto conllevaría que no existe ninguna certeza, en ninguna penitenciaria de la República del Paraguay actualmente de que puedan decir que existe riesgo cero para un asmático, que pudiera contraer esta enfermedad altamente contagiosa, lo que implicaría también poner en riesgo su vida por la aplicación de una medida cautelar que podría ser sustituida por otras menos gravosas cumpliendo la misma finalidad como sería la del arresto domiciliario que esta defensa solicita”, expresó Talavera.

Fiscal pidió ratificar prisión preventiva

El fiscal Juan Ramón Sandoval, quien participó de la audiencia a través de medios telemáticos, solicitó la confirmación de la prisión preventiva, tras afirmar que no han variado las circunstancias que motivaron la aplicación de la medida restrictiva de libertad.

El representante del Ministerio Público sostuvo que tanto el peligro de obstrucción a la investigación como el peligro de fuga se encuentran latentes.

Respecto a este último punto, destacó un informe presentado por el Direccor de Migraciones, Jorge Kronawetter, que revela que antes de su aprehensión, Ribeiro ha ingresado en tres oportunidades a nuestro país como turista, con estancias cortas.

“Con el informe migratorio también es posible suponer que Marcos Ribeiro tendría la facilidad de abandonar definitivamente el país o permanecer oculto”, destacó Sandoval.

“Respecto a la obstrucción, es menester hacer notar nuevamente que hace 15 días inició el proceso penal, por lo que restan innumerables actos de investigación que a la fecha se encuentran pendientes, como son la declaración testimonial de personal de seguridad aéreo portuaria”, afirmó el agente fiscal.

La extracción de datos o pericia de los dispositivos electrónicos incautados, la pericia sobre el material, presunto oro incautado son otras diligencias pendientes de realización a la fecha y por las que, en conjunto con las circunstancias mencionadas anteriormente, el fiscal solicitó mantener la prisión preventiva.

“Respecto al estado de salud, de Marcos Ribeiro, esta representación pública ordenó en fecha 23 de abril del 2026 la constitución del médico forense del Ministerio Público al lugar de reclusión del imputado, oportunidad en la que es mismo fue inspeccionado por el doctor, Jorge Maldonado quién concluyó que el paciente no reviste gravedad ni requiere atención médica de urgencia, recomendando la realización de estudios de laboratorio y consulta con médico asistencial para un correcto diagnóstico y tratamientos oportunos”, acotó.

Argumento del juez para ratificar la prisión preventiva en caso de contrabando

Tras escuchar a las partes, el juez Estigarribia resolvió mantener la prisión preventiva decretada el 18 de abril pasado. A criterio del magistrado, no han variado las condiciones que motivaron la aplicación de la medida mencionada, con lo cual, persisten tanto el peligro de fuga como el de obstrucción a la investigación, actualmente en su etapa inicial.

“Asimismo, con el informe de la Dirección General de Migraciones se demuestra que el imputado ingresó al país en calidad de turista en varias ocasiones, con estancias cortas y sin arraigo real, lo que refuerza la posibilidad de abandonar el país o permanecer oculto”, afirmó el magistrado.

En cuanto a la salud del imputado, el magistrado destaca que el informe médico forense concluyó que no presenta gravedad ni requiere atención urgente y que puede recibir tratamiento ambulatorio en su lugar de reclusión, por lo que no se justifica la sustitución de la medida por razones humanitarias.

“(...) el artículo 242 del Código Procesal Penal exige que la prisión preventiva cese únicamente cuando desaparezcan o disminuyan sustancialmente los motivos que la justificaron, sin embargo, el ofrecimiento de domicilio, la presentación de certificados y la propuesta de medidas alternativas constituyen elementos relevantes, pero no bastan por sí solos para neutralizar el riesgo de fuga ni el riesgo de obstrucción en la etapa actual de la investigación”, concluyó Estigarribia.

Agregó:“Además, al ser ciudadano extranjero con entradas y salidas constantes, el riesgo de que abandone el país para refugiarse en su tierra natal —donde la extradición podría verse obstaculizada— es latente y no se mitiga con una simple oferta de domicilio o una tobillera electrónica, cuya eficacia técnica no garantiza la imposibilidad de transpasar las fornteras secas en zonas de control laxo".

Oro incautado tenía como destino Panamá

Marcos Manoel Ribeiro de Assis fue detenido en la mañana del 16 de abril pasado en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de Luque, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Panamá con 27 kilos de oro.

El cargamento, que el extranjero llevaba en una mochila,

El jefe de la Policía Aeroportuaria,comisario Luis Pizzani, explicó que el pasajero brasileño fue cateado cuando iba a recoger una maleta de mano que llamativamente dejó olvidada momentos antes en una cafetería que funciona justamente ya en el sector restringido del aeropuerto, es decir, casi en la puerta del avión.

Pizzani dijo que van a investigar cómo entró el oro hasta la zona restringida, si es que pasó por el escáner sin ser detectado o si algún funcionario desleal lo introdujo hasta la puerta del avión, tal como sucedió en casos anteriores.