De acuerdo con el Artículo 50 de la Ley N° 5777/16 “De Protección Integral a las Mujeres, contra toda forma de violencia”, comete feminicidio quien mata a una mujer por su condición de tal en un contexto de relaciones desiguales de poder y discriminación.
No se trata simplemente del homicidio de una persona de sexo femenino, sino de la expresión más extrema de la violencia basada en el género. La propia normativa, en sus Artículos 5° y 7°, define la violencia contra la mujer como un problema estructural originado en patrones socioculturales históricos que naturalizan y perpetúan la subordinación, dominación, exclusión y discriminación hacia las mujeres en los ámbitos público y privado.
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Entre los factores estructurales que originan y sostienen esta problemática —y que la ley busca erradicar mediante políticas públicas, educación y sanción— se encuentran:
- Relaciones asimétricas de poder: La concepción cultural de superioridad masculina o de control sobre el cuerpo, las decisiones y la autonomía de la mujer.
- Naturalización del ciclo de violencia: La tolerancia social o institucional ante agresiones previas (físicas, psicológicas, sexuales o patrimoniales) que escalan hasta el desenlace fatal sin intervención oportuna.
- Mandatos de posesión y subordinación: La idea de pertenencia sobre la pareja o expareja, que se manifiesta cuando el agresor reacciona con violencia extrema ante la negativa de la mujer a iniciar o retomar una relación sentimental, o ante su intento de independizarse.
- Desigualdad en el acceso a derechos y protección: Barreras económicas, dependencia financiera o institucional que dificultan que las víctimas rompan el vínculo con el agresor o accedan a tutela judicial efectiva a tiempo.
Las seis circunstancias que configuran el feminicidio en Paraguay
Para que el Ministerio Público y el Poder Judicial tipifiquen un crimen como feminicidio (castigado con 10 a 30 años de pena privativa de libertad), la muerte de la mujer debe ocurrir bajo al menos una de las seis circunstancias previstas en el Artículo 50 de la Ley N° 5777/16:
- Vínculo sentimental: Que el autor mantenga o haya mantenido con la víctima una relación conyugal, de convivencia, pareja, noviazgo o afectividad en cualquier tiempo.
- Parentesco: Que exista un vínculo familiar entre la víctima y el agresor dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
- Ciclo de violencia previo: Que la muerte ocurra como resultado de haberse cometido con anterioridad un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial contra la víctima, independientemente de que esos hechos hayan sido denunciados o no.
- Subordinación o vulnerabilidad: Que la víctima se haya encontrado en una situación de subordinación o dependencia respecto del autor, o que este se haya aprovechado de su vulnerabilidad física o psíquica para cometer el crimen.
- Antecedentes de violencia sexual: Que con anterioridad el autor haya cometido contra la víctima hechos punibles contra la autonomía sexual.
- Negativa a una relación: Que el hecho haya sido motivado por la negación de la víctima a establecer o restablecer una relación de pareja permanente o casual.
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Diferencias clave frente al homicidio doloso
El homicidio doloso -tipo penal de Acción Penal Pública- (regulado en el Artículo 105 del Código Penal paraguayo) protege el bien jurídico de la vida humana de manera general y neutra. Su tipo base contempla una pena de 5 a 20 años de cárcel, que puede elevarse hasta 30 años únicamente si concurren agravantes específicas (como actuar con alevosía, por placer, codicia, para facilitar otro hecho punible o mediante un medio capaz de causar peligro común).
En cambio, el feminicidio es un tipo penal autónomo de Acción Penal Pública (Artículo 49 de la Ley N° 5777/16) cuya escala penal arranca directamente en 10 años y llega hasta los 30 años de prisión, sin necesidad de probar agravantes comunes del Código Penal, ya que el agravante reside en la violencia de género y en las circunstancias de poder o vínculo detalladas por la ley especial. Asimismo, la normativa prohíbe expresamente cualquier forma de conciliación, mediación o negociación en hechos de violencia contra la mujer (Artículos 12 y 44).