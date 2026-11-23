Los micromachismos son conductas, gestos y comentarios cotidianos que mantienen la desigualdad entre hombres y mujeres, pero que se ejercen con tanta naturalidad que casi nadie los registra como violencia. Se los conoce también como machismo cotidiano o “violencia blanda”.

El término lo acuñó el psicoterapeuta Luis Bonino, quien lo usa desde 1990. Según su definición, son formas de dominación “suave” o de muy baja intensidad: pequeñas, repetidas y difíciles de detectar, incluso para quienes las sufren. Su efecto es acumulativo, porque cada acto parece trivial, pero la suma limita la autonomía de las mujeres.

El prefijo “micro” no significa que sean menos graves. Alude a su escala, no a su importancia: forman parte del mismo sistema de creencias que sostiene formas más visibles de violencia de género. Tampoco requieren mala intención; muchos se ejercen sin conciencia, como resultado de la socialización de género.

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Los cuatro tipos de micromachismos según Bonino

Bonino los ordena en cuatro categorías según lo que buscan lograr

Utilitarios

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Qué busca: que la mujer cargue con más trabajo doméstico y de cuidado.

Ejemplos: no asumir tareas del hogar, dar por natural que ella cuide, “ayudar” en la casa y esperar aplausos.

Encubiertos

Qué busca: imponer la voluntad propia ocultando el objetivo detrás de otras razones.

Ejemplos: silencios y malhumor como castigo, paternalismo, culpar a la mujer, hacerse el desentendido.

De crisis

Qué busca: recuperar el control cuando ella gana autonomía o él pierde poder.

Ejemplos: prometer cambios que no llegan, victimizarse, resistencia pasiva, pedir “tiempo” indefinidamente.

Coercitivos

Qué busca: limitar su tiempo, espacio y decisiones mediante la presión directa.

Ejemplos: insistir hasta ganar, ocupar el espacio común, imponer su “lógica” como superior.

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Bonino aclara que algunas conductas coercitivas, como el control del dinero o la intimidación, hoy se reconocen directamente como maltrato psicológico.

15 ejemplos de micromachismos en la vida cotidiana

Estos son los que más se repiten en el hogar, el trabajo, la pareja y los espacios públicos.

En el hogar y la familia

1. “Yo ayudo en la casa”: Presenta las tareas domésticas como responsabilidad de ella, y a él como colaborador. Lo mismo ocurre con el “qué bueno que tu marido te ayuda”.

2. “No seas nena”: Usa lo femenino como sinónimo de debilidad o cobardía, y se transmite de generación en generación, a menudo de padre a hijo.

3. Preguntar solo a ellas por el matrimonio y los hijos: “¿Para cuándo la boda?” o “¿y los niños?” son consultas que rara vez se les hacen a los hombres.

4. Dar por hecha la carga mental: Esperar que ella recuerde cumpleaños, turnos médicos, reuniones escolares y la lista del súper.

5. Juguetes y tareas por género: Cocinitas y muñecas para ellas, autos y pelotas para ellos, y luego “ayudar a mamá” solo a las niñas.

En el trabajo

6. Relegar a las mujeres de ciertos temas: Un caso frecuente en el periodismo es asignar a una colega cualquier cobertura menos las que se consideran “de hombres”, como el fútbol.

7. Encargarles las tareas de cuidado de la oficina: Tomar notas, pedir el café o organizar el festejo de cumpleaños suele recaer en ellas sin que nadie lo decida de forma explícita.

8. Comentarios sobre el cuerpo o la ropa: Opinar sobre cómo se ve una compañera, o aconsejarle no adelgazar porque “perdería atractivo”, convierte su imagen en tema de conversación laboral.

9. Atribuir la capacidad de liderazgo a ellos y la emocionalidad a ellas: Presuponer que los hombres manejan mejor las crisis y que ellas son “muy emocionales” influye en salarios y ascensos.

En la pareja

10. Alegar cansancio para no hacer tareas: Y además esperar reconocimiento por lo que sí hace.

11. Restringir sus salidas con amigas: Con comentarios como “otra vez vas a salir” que buscan que ella renuncie por sí misma.

12. Desacreditar su reclamo: Decirle “loca” o “exagerada” cuando expresa enojo o tristeza. Cuando se repite hasta que ella duda de su propia percepción, se lo conoce como gaslighting.

En espacios públicos y redes

13. Mansplaining: Explicarle a una mujer, con tono condescendiente, algo que ella domina, asumiendo que no lo sabe.

14. Infraestructura pensada solo para ellas como cuidadoras: En muchos baños públicos, el cambiador de bebés está solo en el de mujeres, lo que presupone que el cuidado infantil es asunto femenino.

15. Ocupar el espacio de ellas: Sentarse con las piernas muy abiertas en el transporte público o en la mesa, invadiendo el lugar de quien está al lado.

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Por qué importan y cómo frenarlos

Importan porque normalizan la desigualdad: lo que se repite sin cuestionamiento termina pareciendo natural, y esa base cultural es la que sostiene formas más graves de violencia contra las mujeres. Reconocerlos no implica acusar a nadie de “machista” en bloque, sino revisar conductas aprendidas.

Algunas pautas prácticas: