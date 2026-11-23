Esta mañana, una vecina del barrio Itá Pytá Punta en Asunción, amaneció con la presencia de un particular visitante dentro de su vivienda ubicada ya a orillas del río Paraguay. Se trataba de un oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla) o jurumí, una de las especies emblemáticas de la fauna del Paraguay.

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Según Carlos Monges, director general de Protección y Conservación de la Biodiversidad del Mades, es normal que se den desplazamientos de este mamífero, considerando la época de precipitaciones y crecidas de cauces hídricos y humedales que componen su hábitat natural. “Es un movimiento normal que ocurre siempre. Esto ocurrió en la vida silvestre; incluso el transporte de algunas semillas, de algunas plantas también se hacen a través de los ríos”, precisó la autoridad.

En esa línea, detalló que el río Paraguay tiene muchos humedales que a consecuencia de las lluvias y otros fenómenos climáticos que hacen a la temporada de El Niño, se llenan, lo que hace que el jurumí se desplace.

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“No es por intervención del hombre. En este caso, por la ubicación, se refugió en una casa que está a una cuadra o sobre el río, entonces suelen ocurrir estas cosas. Lógicamente, las corrientes hacen también que lleguen hasta esos lugares”, tranquilizó Monges. Según los lugareños, el visitante volvió al agua -luego de ser perseguido por unos perros del sitio- y nadó río adentro.

¿Qué hacer cuando llega un jurumí a nuestras casas?

Cuando se dan este tipo de encuentros, lo primero es mantener la calma, serenarse y monitorear la situación sin exaltarse, acercarse, invadir su espacio ni intentar tomar fotos o videos. “Lógicamente uno se asusta, pero hay que mantener la calma. Seguramente al momento que escucharon algún movimiento, salieron, miraron, y vieron que era el animal”, detalló el director. En este caso, el animal ingresó a la madrugada, cuando todos estaban durmiendo.

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Otra recomendación es que si hay mascotas en la casa (perros, gatos, loros u otros animales), se recomienda apartarlas de inmediato para evitar que el animal silvestre se sienta amenazado. “Nosotros recomendamos serenarnos y apartar a todas las mascotas para que ese animal no se sienta amenazado. Entonces él va a tratar de irse por sus medios”, indicó Monges.

🔴 UN OSO HORMIGUERO SORPRENDIÓ A UNA FAMILIA EN ITÁ PYTÃ PUNTA



🐾 El animal apareció de madrugada. Los vecinos solicitaron la intervención de los bomberos para rescatarlo.



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Si el animal no se aleja por sus propios medios tras un tiempo prudencial, que puede ser de una a varias horas, según la especie, ya que la recuperación del estrés o shock tras un golpe o desorientación puede demorar de dos a ocho horas, corresponde contactar a las autoridades competentes o referentes cercanos para recibir orientación.

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“Si pasa un buen rato y el animal no se va, entonces sí se debería de llamar a las autoridades, al Mades o cualquier otra autoridad que se encuentre cercano al lugar para que se comunique con nosotros y nosotros le podamos dar las indicaciones de qué hacer en cada caso”, subrayó Monges.

No intentes atraparlo

Se desaconseja apresurarse a atrapar al animal o encerrarlo en una caja sin indicación, ya que eso suele aumentar su estrés; tampoco se debe forzar darle comida o agua de inmediato, sino observar primero cómo evoluciona.

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“Cada caso necesita un criterio; cada caso no necesariamente necesita un rescate o una captura, sino más bien poder orientar para que podamos nosotros tener la solución más rápida, y que sea lo menos traumática también para el animal. Y bueno, es lo que normalmente hacemos”, dijo Monges.

El funcionario agregó que solo en casos en donde el animal se encuentre lastimado y no pueda desplazarse por sus propios medios, se procede a la captura. “Por lo general, tratamos de orientar para que el animal vuelva lo más rápido posible por sus medios a su hábitat”, indicó.

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Monges subrayó que todos los animales a excepción de las aves, tienen alguna habilidad para el nado. “En este caso, el famoso jurumí, tiene una buena capacidad para nado. Son animales que tienen muchísima resistencia, a pesar de su aspecto, tienen muchísima motriz para poder nadar y están adaptados para eso”, indicó. Por eso, instintivamente el visitante de Itá Pytá Punta huyó hacía el agua cuando se vio acorralado por los perros del sitio.

Siempre guiarlos a la salida

Carlos Monges recalcó que en caso de constarse la presencia de cualquier animal “exótico” en zonas urbanas, lo ideal es siempre tratar de conducirlo de vuelta a su hábitat asegurando su tranquilidad. “Tenemos muchos casos de aves que, por las construcciones edilicias, chocan contra ellas”, ejemplificó.

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En esa línea, tomó el caso de la polla azul (o calamoncillo americano) que tiene un vuelo rasante, entonces tiende a chocar contra esas edificaciones, así como con los parabrisas de los automóviles, postes de luz, semáforos y otros. “Normalmente un ave tiene un estrés al chocar; queda en shock. El animal no sabe dónde está, se desorienta, trata de levantarse. Parece que se golpeó, pero en realidad está en ese shock y está estresado”, refirió.

En esos casos, se recomienda esperar a ver su primera reacción antes de intentar auxiliar. “Lo normal o lo más rápido que puede hacer una persona que se encuentra con eso es dejarle en el lugar, no darle de tomar agua ni darle de comer, dejarle ahí para que pueda mirarse primero y pueda identificar la situación”, precisó.

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En el caso de las aves, Monges indicó que están trabajando con una asociación de arquitectos enfocada en construcciones sostenibles que tengan un componente de cuidado para que no intervenga contra la fauna y la flora.

“Mediante esa asociación, lo que nosotros hacemos es que las construcciones tengan señalizaciones, que tengan algún tipo de estructura que pueda frenar el impacto contra la fauna, sobre todo las aves, que chocan por las estructuras y pueden tener consecuencias”, finalizó.