El jurumi u oso hormiguero gigante que apareció este lunes en el patio de una vivienda del barrio Itá Pytã Punta de Asunción regresó por sus propios medios hacia una zona natural. El animal descendió por un barranco y se lanzó al río Paraguay, que cruzó nadando en dirección a Chaco’i, según relató Gladys Romero, propietaria de la casa donde fue encontrado.

“Ya no está en mi casa de tiro al río. Nadó hasta la otra costa”, reveló Romero, quien siguió de cerca los movimientos del animal desde que lo encontró en su propiedad durante las primeras horas de la mañana.

La mujer explicó que el oso hormiguero bajó por sus propios medios el barranco que linda con su vivienda y llegó hasta la ribera del río Paraguay. Sin embargo, antes de ingresar al agua, atravesó un momento de tensión debido a la presencia de varios perros de los vecinos.

Según el relato, el jurumi fue intimidado por una jauría que lo obligó a descender hacia la zona ribereña, donde permaneció durante un tiempo. Posteriormente, cerca de las 07:00, ingresó al río y comenzó a nadar en dirección a la otra orilla, aparentemente hacia el Chaco.

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Video muestra al jurumi nadando en el río Paraguay

La travesía del animal quedó registrada en un video grabado por Romero. En las imágenes se observa al enorme oso hormiguero nadando en medio del río Paraguay, mientras avanza hacia la costa opuesta a Asunción.

El episodio llamó la atención de los vecinos de Itá Pytã Punta, quienes desde temprano se habían acercado a la vivienda para observar al inesperado visitante. Pese a su gran tamaño, el ejemplar se había mostrado tranquilo ante la presencia de personas y mascotas.

Inicialmente, la familia solicitó ayuda a la Policía Nacional y a los Bomberos Voluntarios, debido a la preocupación que generaba la presencia del animal en una propiedad ubicada al borde de un barranco.

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Los bomberos acudieron al lugar, pero advirtieron que el tamaño del jurumi dificultaba su rescate. Por ese motivo, solicitaron orientación al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para determinar cómo proceder sin poner en riesgo al ejemplar.

Mades había recomendado encaminar al jurumi hacia el río

El bombero voluntario Daniel Medina había explicado que, tras comunicarse con el Mades, recibieron la recomendación de encaminar al animal hacia el río Paraguay, teniendo en cuenta su capacidad para nadar y la intención de mantenerlo en su entorno natural.

“Por el tamaño del animal es difícil que nosotros podamos retirarlo. Estamos viendo un contacto con el Mades y ellos nos dicen es que el animal es nadador; por eso, la intención es encaminarle hacia el río”, había señalado Medina.

El voluntario también comentó que en otras ocasiones participaron en el rescate de un jurumi, aunque aclaró que se trataba de ejemplares considerablemente más pequeños.

Finalmente, no fue necesaria una maniobra de captura para retirar al oso hormiguero de la vivienda, ya que el animal se desplazó por sus propios medios hasta el río. De acuerdo con el testimonio de Romero, logró nadar hasta la costa opuesta, aunque no se pudo confirmar su destino posterior.

¿Dónde vive el jurumi y por qué aparece en zonas urbanas?

El jurumi u oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla) es un mamífero silvestre que habita en distintos ecosistemas de Paraguay, principalmente bosques, sabanas, pastizales y humedales. Sus poblaciones tienen una presencia importante en la Región Occidental o Chaco, mientras que en la Región Oriental sus registros son más dispersos.

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La aparición de estos animales en zonas urbanas puede estar relacionada con la pérdida y fragmentación de sus hábitats naturales. La expansión de las ciudades, la apertura de caminos y la transformación de bosques y pastizales obligan a los ejemplares a recorrer grandes distancias en busca de alimento o nuevos territorios.

Los osos hormigueros se alimentan principalmente de hormigas y termitas, por lo que necesitan desplazarse constantemente para localizar colonias. En esos recorridos pueden atravesar áreas pobladas, especialmente cuando los corredores naturales conectan con barrios cercanos a ríos o espacios verdes.

Aunque se trata de animales terrestres, también son capaces de nadar, una habilidad que les permite atravesar cursos de agua durante sus desplazamientos. Esta característica quedó evidenciada en el episodio registrado en Itá Pytã Punta, donde el ejemplar ingresó al río Paraguay y avanzó hacia la costa chaqueña.

Una especie vulnerable que necesita protección

El oso hormiguero gigante está clasificado como una especie vulnerable a nivel mundial por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Entre sus principales amenazas se encuentran la pérdida de hábitat, los incendios, la caza y los atropellamientos en rutas.

Además de su importancia para la biodiversidad, cumple una función ecológica relevante al alimentarse de hormigas y termitas, contribuyendo a regular las poblaciones de estos insectos.

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Ante la aparición de un jurumi en una zona residencial, se recomienda mantener distancia, evitar rodearlo y resguardar a las mascotas. Aunque generalmente no busca enfrentamientos, puede defenderse con sus fuertes garras delanteras si se siente amenazado o acorralado.

En estos casos, también es importante dar aviso a las autoridades ambientales para que evalúen la situación.