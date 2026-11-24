El juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos N° 2 Rodrigo Estigarribia, quien tiene a su cargo la causa N° 89 caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/lesión de confianza y otros”, emitió un exhorto dirigido a la Fiscalía y abogados de la defensa, partes intervinientes en esta causa conocida como Ueno Bank.

El pedido formal del magistrado se da luego de que los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Belinda Bobadilla, Yeimy Adle, Luz Guerrero, Luis Piñánez, Silvio Corbeta y Ruth Benítez, denunciaran la filtración de la declaración del coimputado Julio Daniel Rey Fernández.

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En ese sentido, el juez Estigarribia pidió a las partes intervinientes en el proceso “tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 322 del Código Procesal Penal que dice: Carácter de las actuaciones. La etapa preparatoria no será pública para los terceros. Las actuaciones solo podrán ser examinadas por las partes, directa o través de sus representantes”.

Así también, instó a las partes involucradas en el proceso a que se litigue dentro del proceso y se evite que el debate se convierta en una actividad mediática, haciendo referencia directa a las intervenciones de fiscales y abogados en los medios de comunicación y las redes sociales.

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Cabe recordar que en este proceso, hay dos investigaciones sobre el mismo caso, una es la causa N° 89 son 27 personas imputadas y en la causa N° 92, en la que está imputado Santiago Peña hay otros seis más, y en cada una hay varios abogados defensores que intervienen por cada persona imputada.

Abogado de imputado en caso Ueno responsabilizó a la Fiscalía

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el abogado Guillermo Ferreiro, quien ejerce la defensa de Julio Rey Fernández, cuestionó la actitud de la Fiscalía y dijo que la denuncia hecha por los fiscales del caso da a entender que la filtración pudo venir de la defensa, algo que desmintió.

“Desde hace tiempo en todas las causas que tenemos abogados de alto perfil público nos enteramos de las imputaciones y acusaciones cuando (los periodistas) nos las pasan”, dijo.

“Ayer la Fiscalía saca un escrito dando a entender que las filtraciones vienen de las defensas, me parece una falta de respeto, son ellos los que filtran”, acotó.

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En otro momento, Ferreiro recordó que en la causa que la Fiscalía abrió contra su hermano, el exintendente Mario Ferreiro, por la supuesta existencia de un esquema ilegal de recaudación en la Municipalidad de Asunción -caso en el que Ferreiro fue absuelto–, la imputación le fue pasada por periodistas como documento de Microsoft Word, aún sin firmar.

Dijo no estar totalmente en contra de que la Fiscalía ocasionalmente filtre documentos como parte de una estrategia procesal, por transparencia o incluso por “autobombo”, pero cuestionó la “selectividad” y que los fiscales “se hagan los impactados” y pidan medidas judiciales, algo que interpretó como una “amenaza velada” contra los abogados.

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“Es preocupante que los abogados nos enteremos por la prensa cuando son imputados nuestros defendidos y que (los fiscales) estén dando a entender que somos (los abogados) los que filtramos”, subrayó.