El artista y escultor caacupeño Ricardo Núñez manifestó su preocupación por la falta de pago de sus trabajos escultóricos realizados en Emboscada. Según relató, la situación le ocasionó serias dificultades económicas, al punto de quedar comprometido con numerosos préstamos personales y otras obligaciones financieras.

Uno de los trabajos por los que reclama es la escultura de San Agustín, cuyo costo total fue de G. 200 millones. Núñez explicó que recibió G. 110 millones, por lo que todavía queda pendiente el pago de unos G. 90 millones.

El compromiso de pago se había establecido durante la administración del exintendente Silvio Peña (PLRA). El artista dijo que que mantuvo una reunión con el actual jefe comunal, Cristian Bustos (ANR), quien se comprometió a hacerse cargo y buscar una solución para regularizar la deuda lo antes posible.

Sin embargo, Núñez aseguró que, pese a ese compromiso inicial, hasta el momento no recibió respuestas concretas sobre cuándo se realizará el desembolso, cuánto se abonará ni de qué manera se cumplirá con el pago pendiente.

Ante la falta de definiciones, volvió a comunicarse con las autoridades para expresar su preocupación, pero afirmó que la postura cambió y recibió como respuesta que la deuda no corresponde a la nueva administración. Esta situación generó su indignación y motivó sus declaraciones sobre la posibilidad de destruir las esculturas, aunque aclaró que nunca tuvo la verdadera intención de hacerlo.

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Quince trabajadores dependen del emprendimiento

Ricardo Núñez explicó que detrás de su emprendimiento hay 15 trabajadores que dependen de esta actividad para mantener a sus familias. Por ello, considera injusto que, después de tanto esfuerzo y trabajo, todavía no puedan percibir el dinero que les corresponde.

También cuestionó que, según manifestó, se haya dispuesto resguardo policial en el lugar donde se encuentran las obras, pese a que todavía no recibió el pago correspondiente.

“Es triste que se trate así a los trabajadores, en las redes por la rabia dije que destruiría mi obra, pero no voy a destruir algo que tanto me costó hacer. Somos gente humilde, solo pedimos que nos paguen porque detrás de nosotros dependen muchas familias”, expresó.

El escultor anunció que llevará adelante una manifestación pacífica para reclamar sus derechos y, principalmente, limpiar su imagen ante la ciudadanía, ya que considera que muchas personas creen que las esculturas fueron realizadas sin costo o que existió alguna irregularidad.

Asimismo, señaló que su reclamo busca alentar a otros artistas y trabajadores que atraviesan situaciones similares a que se animen a denunciar y exigir el cumplimiento de sus derechos.

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Un artista con importantes reconocimientos

Ricardo Núñez es reconocido por sus trabajos de gran dimensión y sus representaciones religiosas. Entre sus obras se encuentran las dos esculturas gigantes de la Virgen de Caacupé; la imagen de María Auxiliadora, en la compañía Cabañas; la Virgen del Carmen, ubicada en la Costanera; la Virgen de Fátima, en Ciudad del Este; la Medalla Milagrosa y la de San Agustín, que está en Emboscada, entre otras.

Recibió reconocimientos del Congreso Nacional y premios por su trayectoria artística, entre ellos el Premio Emiliano R. Fernández.

Actualmente, se encuentra trabajando en una escultura de gran dimensión de una guampa, figura representativa de la tradición paraguaya, por encargo de la Gobernación del departamento Central.

Pese a su trayectoria y a los reconocimientos obtenidos, aseguró que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera.

“Yo no llego a cobrar por mis obras y tengo que pensar cómo mantener a mis trabajadores y cómo van a sostener a sus familias. Lo único que pedimos es respeto y que nos paguen por nuestro trabajo”, concluyó.

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