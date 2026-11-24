Con el objetivo de fortalecer la inserción laboral y articular la oferta con la demanda de talento en el país, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (AIHPY) anunciaron la realización de una nueva edición de la Expo Empleo.

El encuentro se llevará a cabo el próximo martes 1 de diciembre de 08:00 a 13:00, en las instalaciones del Nobile Suites Excelsior Asunción (ubicado en Chile 980).

La jornada cuenta con el respaldo institucional del Hotel Nobile Excelsior de Asunción y está diseñada como un espacio estratégico para acercar a empresas del sector privado con perfiles calificados.

Según informaron desde la organización, la iniciativa busca facilitar el acceso a puestos de trabajo formal poniendo especial atención en los trabajadores vinculados a ueno bank y a las empresas integrantes del Grupo Vázquez.

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De cara a la realización del evento, las instituciones organizadoras extendieron una convocatoria abierta a todas las firmas interesadas en participar. El llamado invita al sector empresarial a presentar sus vacancias disponibles y sumarse a esta jornada de conexión laboral, experiencia y talento.

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Las empresas que deseen formar parte de la Expo Empleo o solicitar mayor información sobre la modalidad de participación pueden comunicarse directamente con la Dirección General de Empleo del MTESS a través de los canales habilitados: Teléfono / WhatsApp: (0985) 624-702 o el correo electrónico: empresariales.dge@mtess.gov.py