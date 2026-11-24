El pasado 13 de noviembre Javier Milei y Pedro Alliana comunicaron por redes sociales la conversación telefónica que mantuvieron y acordaron verse “próximamente”. Esto se dará este miércoles, de acuerdo con medios argentinos.

“Milei lo llamó recién una semana después de que Alliana asumiera el poder en reemplazo de Santiago Peña, de quien era hasta entonces vicepresidente. Peña fue destituido por el Senado el viernes 6″, indica el diario Clarín de Argentina.

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El diario del vecino país recuerda que la expulsión de Peña de la Presidencia fue por el derrumbe de Ueno Bank y su vínculo con la entidad bancaria.

Peña está actualmente con prisión preventiva al igual que el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, y tres exdirectores de la banca matriz.

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“La caída de Peña fue un golpe para Milei porque era su único aliado en el Mercosur y en el contexto de sus peleas con Lula da Silva, que este martes empeoraron por unos dichos del canciller Pablo Quirno. Y se produjo en el medio de la derrota legislativa del Partido Republicano y Donald Trump. También de la de Flavio Bolsonaro frente a Lula y la de Benjamín Netanyahu en Israel”, puntualiza Clarín.