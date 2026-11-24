La Municipalidad de Asunción aceptó la renuncia de la histórica administradora Mary Llorens y nombró a la activista animalista Jazmín Galeano para liderar la renovación de gestión, infraestructura y bienestar de la fauna del emblemático predio.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Comuna capitalina, este cambio forma parte de un proceso de recuperación y transformación integral de la institución. El Jardín Botánico, durante mucho tiempo, arrastró reclamos por falta de mantenimiento, deterioro de infraestructura y debilidades en sus servicios al público.

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De la Junta y el activismo a la gestión del Jardín Botánico

Jazmín Galeano llega al cargo respaldada por una trayectoria de más de diez años en el activismo por los derechos de los animales y la defensa del medio ambiente.

Durante su paso como concejala de Asunción en el periodo 2021–2026, presidió la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Junta Municipal, desde donde impulsó normativas clave como la ordenanza enfocada en la protección de la vida silvestre en la ciudad, y la ordenanza que prohibió la venta de animales vivos en mercados zonales y ferias libres.

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En el plano social, es fundadora y presidenta de la organización sin fines de lucro Polki Squad, desde la cual lideró desde 2015 el rescate, rehabilitación y adopción responsable de más de 3.000 animales. Además, integró hasta este año el Comité de Gestión para la revitalización del Parque Bernardino Caballero.

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En cuanto a su formación, es egresada de la carrera de Psicología por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP) y cursa actualmente el tercer año de Derecho en la Universidad Americana.

El desafío de recuperar un patrimonio abandonado

La salida de Mary Llorens cierra un extenso ciclo al frente del Jardín Botánico y Zoológico, marcado en los últimos años por repetidas denuncias de organizaciones ambientalistas y visitantes sobre la precariedad y la inseguridad dentro del predio.