Según detalló el legislador colorado José Rodríguez, la iniciativa legislativa abarca a especies exóticas, domésticas y de otras índoles que actualmente se encuentran en el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción.

Al respecto, el diputado, como parte de su proyecto, propone el traslado de los ejemplares hacia “santuarios” o parques nacionales que posean las condiciones adecuadas para su bienestar general.

Asimismo, detalló que la medida responde a las condiciones actuales que soportan los distintos animales que se encuentran en el zoológico, algo que también motivó unas solicitudes de intervención que fueron presentadas por concejales de la capital.

De igual manera, el actual proyecto no contempla la clausura total del predio municipal, sino, apunta, según Rodríguez, a que el espacio se mantenga como un “pulmón de Asunción” con senderos, iluminación, seguridad y “toda la infraestructura para que la gente pueda ir a caminar”.

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