Los organizadores de la maratón solidaria Teletón, también entienden que este es un momento que requiere de sensibilidad, empatía y, sobre todo, solidaridad con tantas familias que hoy están atravesando situaciones difíciles.

“Creemos que es importante dar espacio a este momento que vivimos como sociedad, acompañarnos y estar cerca de quienes más lo necesitan”, expresan en un comunicado en el cual informan sobre la nueva fecha de realización de la maratón que busca recaudar fondos para acompañar los tratamientos de sus usuarios.

Lea más: Teletón alcanza 2.000 familias acompañadas durante este año

“Al mismo tiempo, nuestra responsabilidad es encontrar las mejores condiciones para llevar adelante esta Teletón, cuidando los recursos de la Fundación y garantizando la continuidad de la atención y las terapias de las familias que acompañamos diariamente. Luego de evaluar todas las posibilidades, esta fecha ya está confirmada y no sufrirá nuevas modificaciones”, indicaron.