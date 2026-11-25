En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de San Ignacio realizó un conversatorio dirigido a mujeres de distintos sectores de la comunidad, con el objetivo de promover la prevención, concienciar sobre las distintas formas de violencia y fortalecer los mecanismos de acompañamiento a las víctimas.

La actividad reunió a mujeres de la zona urbana y de las compañías, entre ellas emprendedoras, profesionales, trabajadoras, amas de casa y estudiantes. Durante el encuentro se abordó la importancia de reconocer los diferentes tipos de violencia, conocer los mecanismos de denuncia y promover la participación de toda la sociedad en la lucha contra este flagelo.

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La secretaria de la Mujer, María del Carmen Vera, señaló que desde la dependencia municipal buscan reforzar las acciones preventivas y articular trabajos con otras instituciones para brindar respuestas a las personas afectadas.

“Reafirmamos nuestro compromiso con esta lucha que realmente queremos aquí en San Ignacio, Misiones, en esta ciudad, tratar de erradicar y que todo tipo de violencia contra la mujer, niños y niñas se pueda realmente mermar”, expresó.

Vera explicó que la Secretaría de la Mujer comenzó a funcionar hace aproximadamente un año, durante la administración municipal anterior, y que la nueva administración manifestó su predisposición para continuar y fortalecer las tareas de acompañamiento y prevención.

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En ese sentido, destacó la conformación de la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer (PREVIM), un espacio de articulación entre instituciones que busca coordinar acciones de prevención, orientación y atención ante situaciones de violencia.

“Podemos tener una flamante Secretaría de la Mujer, pero también, si nos articulamos con las demás instituciones comprometidas, no vamos a tener mucho éxito”, manifestó.

Asimismo, indicó que el trabajo se sustenta en la Ley Nº 5777, de Protección Integral a las Mujeres contra toda Forma de Violencia, que contempla mecanismos de coordinación para la atención de estos casos.

<b>Asesoramiento y acompañamiento</b>

La funcionaria señaló que la dependencia municipal ofrece asesoría jurídica y acompañamiento psicológico a las mujeres que necesiten ayuda. También instó a reconocer las distintas manifestaciones de violencia y a no normalizar conductas que vulneren los derechos de las mujeres.

Finalmente, Vera pidió a las mujeres de San Ignacio que se mantengan unidas y busquen ayuda ante cualquier situación de violencia. “Todas juntas, unidas, podemos salir adelante, que no permitamos ningún tipo de violencia”, expresó.

Agregó que la Secretaría de la Mujer mantiene sus puertas abiertas para quienes necesiten orientación o asistencia, y resaltó la importancia de cuidar la salud emocional y fortalecer la autoestima.