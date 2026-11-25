La Cámara Alta, presidida por Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), quedó nuevamente sin el número reglamentario de legisladores para frenar el avance del orden del día. Desde hace un mes, la oposición intenta aprobar la creación de una Comisión Bicameral de Investigación sobre el caso Ueno/Peña, además de decenas de pedidos de informes que el oficialismo insiste en bloquear.

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En esta ocasión, la bancada oficialista también impidió el estudio del proyecto que crea juzgados especializados en violencia contra la mujer, una propuesta impulsada por varias parlamentarias y encabezada por la senadora Lilian Samaniego (ANR, disidencia). Durante el espacio de oradores, diversas legisladoras recordaron la fecha y reivindicaron la lucha por la igualdad de oportunidades y la erradicación de la violencia de género.

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¿Qué pasó anteriormente con la ley de juzgados especializados y el veto de Santiago Peña?

La creación de estas instancias judiciales figuraba como primer punto del orden del día y contaba con dictámenes favorables, aunque con modificaciones.

El año pasado, el Congreso había sancionado una versión de la normativa que eliminaba el enfoque específico contra la violencia hacia la mujer y establecía la figura de “juzgados familiares”. Sin embargo, el presidente de la República, Santiago Peña, terminó vetando totalmente aquella ley.

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¿Cuántos casos de feminicidio y violencia familiar se registran en Paraguay?

Según los datos abiertos del Ministerio Público, hasta octubre se registraron 21 víctimas de feminicidio en todo el país. El informe detalla además que existen 39 víctimas indirectas —hijos e hijas de las mujeres fallecidas—, de las cuales 27 son menores de edad. En el mismo periodo también se contabilizaron 29 causas abiertas por tentativa de feminicidio.

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Por otra parte, un reporte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) señala que, durante 2025, de un total de 31.318 detenciones y aprehensiones policiales a nivel nacional, el porcentaje más alto —casi el 17%— correspondió a denuncias por hechos de violencia familiar.