El recurso de reposición planteado por el Abg. Marcio Battilana, defensor del exdiputado colorado Tomás Fidelino Rivas, fue rechazado por el Tribunal de Sentencia, que ratificó para este miércoles 25, a las 8:30, el inicio del juicio oral al exlegislador por el caso de sus “caseros de oro”, donde afronta cargos por estafa y cobro indebido de honorarios.

Puntualmente la defensa cuestionó, mediante dicho recurso, que el colegiado presidido por el juez Darío Báez e integrado por Gloria Hermosa y Osvaldo Prates, haya fijado fecha para iniciar el juicio oral y público sin antes resolver la excepción de falta de acción que promovió en representación de Rivas, alegando hechos nuevos que surgieron en octubre de este año, con decisiones de la Corte Suprema de Justicia en este caso.

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“Solicitamos que se trate esa excepción como de previo y especial pronunciamiento antes de iniciar el juicio, porque justamente el reenvío para un tercer juicio radica sobre una supuesta posibilidad de incluir un tipo penal, el de cobro indebido de honorarios que figura en la carátula, que ya ha sido excluido incluso en la etapa de audiencia preliminar respecto a Tomás Rivas”, resalta parte del argumento de la defensa en el escrito de reposición.

Si bien el Tribunal de Sentencia rechazó el recurso planteado por Tomás Rivas, el caso quedó a cargo de la Cámara de Apelaciones, para que un tribunal de alzada resuelva la apelación subsidiaria de la defensa. En consecuencia, el inicio del juicio oral previsto para la fecha podría suspenderse.

Juicio a Tomás Rivas debe iniciar, ratifica tribunal

Al contestar el recurso planteado por la defensa el fiscal anticorrupción Luis Piñánez, encargado del caso “caseros de oro”, afirmó que no ve ningún obstáculo para que la excepción planteada por la defensa, previo al inicio del juicio oral, pueda ser analizada en la etapa incidental del debate oral.

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El agente fiscal recordó que, anteriormente, ya se fijaron varias fechas para el inicio del juicio, por lo que consideró que no existe ningún obstáculo para que el juzgamiento pueda ser llevado a cabo.

Luego de analizar el planteamiento de la defensa y la postura del Ministerio Público, el Tribunal de Sentencia concluyó que el inicio formal de la audiencia de juicio oral y público se da una vez superada la etapa procesal de presentación de incidentes.

En consecuencia, el colegiado afirma que claramente lo planteado por la defensa del exdiputado Tomás Rivas debe ser tratado y resuelto por el Tribunal de Sentencia en esa etapa del debate oral.

Rivas fue imputado en el 2018 por sus caseros de oro

El exdiputado cartista por Paraguarí Tomás Rivas fue imputado en mayo del año 2018 por el caso de los “caseros de oro” luego de que una investigación periodística demostrara que tres empleados particulares suyos estaban asalariados en la Cámara de Diputados.

Pero en diciembre de 2021, tras decenas de chicanas, el tribunal de sentencia integrado por los jueces Héctor Capurro Radice, Cándida Fleitas (voto en disidencia) y Juan Carlos Zárate Pastor, declaró la extinción de la acción penal y ordenó el sobreseimiento definitivo de Tomás Fidelino Rivas del proceso por presunta estafa.

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El presidente del tribunal, Héctor Capurro, argumentó que la extinción de la acción sucedía porque “no existe perjuicio patrimonial contra la Cámara de Diputados, ya que mediante un acuerdo que fue firmado el 22 de noviembre de 2021, el acusado reparó integralmente el daño ocasionado”, según alegó.

Fiscalía no avaló acuerdo entre Rivas y Alliana

El acuerdo fue firmado por el acusado y el entonces presidente de la Cámara Baja y actual presidente de la República, Pedro Alliana (ANR), y establecía que el cuerpo legislativo ya no tiene reclamo alguno que hacer, bajo ningún concepto, al exparlamentario acusado, atendiendo que el mismo depositó G. 121.208.000 en concepto de reintegro a Diputados.

El monto referido corresponde a los salarios cobrados irregularmente por los caseros Lucio Romero Caballero, Nery Franco González y Reinaldo Chaparro Penayo, como supuestos funcionarios del Congreso. El 28 de junio de 2021 los “caseros de oro” fueron condenados a 2 años con suspensión a prueba de la ejecución de la condena.

Esa decisión fue anulada por el Tribunal de Apelación Penal Segunda Sala, a través del AI N° 284 del 12 de septiembre de 2022, porque consideró que en primera instancia se aplicó erróneamente el art. 25 numeral 10 del Código Procesal Penal.

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El tribunal de alzada concluyó que el daño ocasionado por Rivas no fue reparado en forma efectiva, ya que la Fiscalía no había prestado su conformidad al acuerdo reparatorio que se debió hacer con la Procuraduría General de la República (PGR) y no con la Cámara de Diputados.

Segundo blanqueo de Rivas fue anulado por la Corte

Posteriormente, en un segundo intento de juicio, otro Tribunal de Sentencia, integrado por Laura Ocampo (presidenta), Fabián Weisensee y Juan Pablo Mendoza; dictó el Auto Interlocutorio N° 299 del 23 de abril de 2024, declarando nuevamente la extinción de la acción penal por la reparación del daño. En esta resolución se acreditó la existencia de un daño patrimonial de G. 47.000.000, según la fiscalía.

El fallo fue recurrido por el Ministerio Público, pero el Tribunal de Apelación Penal Tercera Sala, con voto en mayoría el 2 de diciembre de 2025 dictó el A.I N° 353, declaró aplicable el artículo 25 numeral 10 del Código Procesal Penal y validó el sobreseimiento definitivo de Tomás Rivas.

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Sin embargo, el fiscal anticorrupción recurrió a la Corte Suprema de Justicia, con un recurso extraordinario de casación, y el pasado 7 de octubre la Sala Penal dictó el Auto Interlocutorio N° 699, mediante el cual anuló las dos resoluciones anteriores, con las que fue blanqueado el exlegislador colorado, y ordenó que el mismo vaya a juicio oral.

Caseros de oro de Rivas “marcaban” en Diputados

En el juicio se probó que los caseros, según el contrato que firmaron, tenían que cumplir un horario de 7:30 hasta las 15:30, de lunes a viernes, y debían estar en la Cámara Baja el tiempo que el diputado Tomás Fidelino Rivas estuviese en la sede parlamentaria, ya que Nery Franco y Reinaldo Chaparro figuraban como choferes, mientras que Lucio Romero era secretario privado del legislador.

Sin embargo, en las 35 sesiones realizadas entre el 1 de julio del 2016 y el 28 de febrero de 2017 los mismos, pese a marcar asistencia en planilla, tenían llamadas telefónicas que les ubicaban en el distrito de Ybycuí, con minutos de diferencia de su hora de entrada.

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Es decir, los funcionarios hacían de caseros de Tomás Rivas, en la vivienda que tiene en Lambaré y en su estancia de Paraguarí.

En el caso de Chaparro y Romero figuran como contratados desde el 2013, año en que Rivas asumió como parlamentario. Estos dos empleados tenían un salario mensual de G. 2.000.000, mientras que Franco ingresó como funcionario de Diputados a mediados de 2016, con un sueldo de G. 3.000.000.