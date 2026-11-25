El sistema de billetaje electrónico Jaha comunicó este miércoles que sus servicios se encuentran en proceso de restablecimiento gradual, tras haber registrado inconvenientes operativos originados por la caída de la plataforma M2M de su proveedor de telefonía móvil.

A través de un aviso dirigido a los pasajeros, la empresa precisó que todas las recargas efectuadas por los usuarios ya están siendo procesadas.

Asimismo, agradeció la paciencia y la comprensión de la ciudadanía ante las dificultades registradas durante la jornada.

Para quienes necesiten realizar consultas o reportar inconvenientes vinculadas al servicio, Jaha recordó que su centro de atención telefónica se encuentra operativo a través del número corto *5242.