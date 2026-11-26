La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) anunció que este viernes, entre las 09:00 y las 12:00, se llevará a cabo un simulacro de seguridad de gran escala en el Aeropuerto Internacional Guaraní, en el departamento de Alto Paraná.

El operativo denominado Ejercicio Internacional Conjunto sobre Seguridad de la Aviación Civil tiene como objetivo poner a prueba la capacidad de reacción y coordinación frente a amenazas graves contra el transporte aéreo.

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Según detallaron las autoridades aeronáuticas, el despliegue táctico principal se desarrollará entre las 09:30 y las 11:00. Se trata de un simulacro complejo de apoderamiento ilícito de aeronave (secuestro de avión) combinado con una contingencia química, biológica, radiológica o nuclear (CBRN), para luego dar paso a una evaluación técnica hasta el mediodía.

Fuerzas especiales de la Triple Frontera en acción

La actividad cuenta con el respaldo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y cierra una semana de capacitación interinstitucional en Minga Guazú.

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Para ejecutar la maniobra se articularán los mecanismos de comando y control entre la Dinac, la Administración Aeroportuaria, el Departamento de Policía Aeroportuaria (DPA) y el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional.

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También intervendrán efectivos de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (Seprinte), la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) y la Comisión Nacional de Prevención y Respuesta ante Emergencias Biológicas (Conapreb).

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A nivel regional, el ejercicio suma la participación del Comando Tripartito (Paraguay–Brasil–Argentina) y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Argentina.

Servicios seguirán normales y se pide calma a la ciudadanía

Desde la Dinac recalcaron que se trata de una práctica controlada, por lo que no representa ningún peligro real para los pasajeros, funcionarios ni pobladores de las zonas aledañas. Asimismo, aseguraron que las operaciones comerciales y los servicios regulares de la terminal aérea de Minga Guazú funcionarán con normalidad durante toda la jornada.

Finalmente, la institución solicitó a los habitantes de Alto Paraná y a los viajeros que respeten las indicaciones del personal de seguridad en el perímetro del aeropuerto y eviten difundir rumores o noticias falsas en redes sociales al observar el movimiento de las unidades tácticas y de emergencia.