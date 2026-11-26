El material será presentado en el primer día del novenario, como un regalo de fe y devoción para la Virgen de los Milagros de Caacupé y todos sus fieles. A las 09:00 se estrenará el videoclip de la canción “Junto a ti, María”, que estará disponible a través de YouTube.

El videoclip tendrá una participación especial de niños, quienes serán protagonistas de esta producción audiovisual. El grupo adelantó que habrá algunas sorpresas para el público durante el estreno.

Maziela Gaona, primera voz de Las Paraguayas, manifestó que cada homenaje a la Virgencita representa una experiencia muy especial y una oportunidad para agradecer por las bendiciones recibidas durante el año, tanto en el ámbito artístico como familiar.

La cantante destacó especialmente la protección que sienten durante sus viajes y presentaciones, así como el cuidado de sus hijos y padres. Además, expresó el orgullo y la emoción que representa, como caacupeña, poder cantarle a la Madre de todos los paraguayos.

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Tradicional vigilia

La agrupación también anunció su regreso a la tradicional vigilia del próximo 7 de diciembre, en la víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción María, donde acompañará a los peregrinos con su música.

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El grupo Las Paraguayas está integrado por Maziela Gaona, Clariza Valdez, Marifé Gaona, Maraleiza Gaona, Milka Gaona y Magalí Núñez.

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