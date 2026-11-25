La “Basílica Menor Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé” se encuentra lista para recibir a los miles de devotos de la patrona del Paraguay. A pocos días del inicio del novenario, los trabajos de mejoramiento y puesta en condiciones del sitio de oración avanzan hacia su etapa final.

El propósito de las obras de hermoseamiento es ofrecer un espacio renovado y acogedor a los devotos que acudirán para agradecer, cumplir promesas y elevar sus oraciones a la Virgencita Azul.

Las tareas de revitalización comprendieron varios sectores del templo. Entre las principales intervenciones se encuentran el mejoramiento de la escalinata, el presbiterio ubicado debajo del templete, el confesionario, la capilla de adoración perpetua y la sala de servidores.

Asimismo, se realizaron trabajos en la explanada, las veredas y las barandas perimetrales, además de tareas de pintura e iluminación para mejorar la presentación y las condiciones de los espacios que serán utilizados durante las jornadas de mayor concurrencia.

También se acondicionaron los accesos a la planta alta y el salón destinado a las confesiones, buscando facilitar la circulación y brindar mayor comodidad a los fieles. El proyecto de revitalización contempló diferentes necesidades del santuario, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que se congregan cada año durante diciembre.

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El rector de la Basílica, presbítero Rubén Ojeda, destacó el compromiso del Consejo Pastoral y de aproximadamente 600 voluntarios que se sumaron a las labores de preparación. El trabajo comunitario permitió avanzar en las mejoras y dejar en condiciones varios espacios del principal centro de peregrinación mariana del Paraguay.

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Comienza el novenario

El sábado 28 de noviembre comenzará el novenario en honor a la Virgen de Caacupé. Están previstas dos celebraciones eucarísticas centrales: a las 07:00, que será presidida por el obispo auxiliar de Asunción, monseñor Gabriel Escobar, y a las 19:00, que estará a cargo de monseñor Roberto Zacarías, obispo de Canindeyú.

En la primera jornada también se realizará la Peregrinación Nacional de Jóvenes provenientes de las distintas diócesis del Paraguay. Tendrán un encuentro desde las 08:00, en el Seminario Mayor San José, ubicado en el kilómetro 55 de la ruta PY02.

Posteriormente, a las 15:30, los participantes partirán en peregrinación rumbo a la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros, donde compartirán una jornada de fe, oración y encuentro.

Al día siguiente, el 29 de noviembre, se llevará a cabo la Cabalgata de la Fe de la Asociación de Jinetes del Paraguay. Como cada año, jinetes y amazonas harán una caravana desde Kurusu Peregrino hasta el Santuario.

Se estima que llegarán tres millones de personas

La ciudad de Caacupé se prepara para una importante movilización de personas. El intendente municipal, Víctor Zárate (PLRA), adelantó que la expectativa es recibir aproximadamente a tres millones de peregrinos durante el novenario y las celebraciones centrales.

El jefe comunal reconoció que atender a una multitud de esa magnitud representa un enorme desafío para la ciudad y requiere del compromiso tanto de las instituciones como de los propios visitantes. En ese sentido, apeló a la responsabilidad y conciencia de los peregrinos para mantener limpios los espacios públicos y evitar arrojar residuos en calles, plazas y otros lugares de concurrencia.

La limpieza y el cuidado del ambiente constituyen algunos de los aspectos fundamentales para que la festividad se desarrolle en condiciones adecuadas, teniendo en cuenta el movimiento extraordinario de personas que se registra en Caacupé durante esos días.

El día central, el 8 de diciembre

La celebración central en honor a la Virgen de Caacupé será el martes 8 de diciembre. La misa principal está programada para las 06:00 y será presidida por monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de la Diócesis de Caacupé.

Con el santuario renovado y los preparativos en marcha, la Capital Espiritual del Paraguay ya se siente un ambiente de fiesta.

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