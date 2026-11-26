Con la decisión de sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), queda firme la condena a 40 años de reclusión -30 años de pena privativa de libertad y 10 años de medidas de seguridad- establecida para Gustavo Genaro Gayoso, de 37 años. Esta persona fue declarada culpable del Chomicidio doloso del empresario Cristóbal “Nene” Rojas Vallejos, ocurrido en setiembre de 2020 en Saltos del Guairá.

Rojas, propietario del shopping Queen Anne de esta ciudad, desapareció en la tarde del martes 15 de setiembre de 2020, tras salir de su casa con destino al cementerio local, donde fue a visitar la tumba de su hijo (asesinado en 2012), como lo hacía habitualmente.

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El secuestro y el crimen en Saltos del Guairá

La primera información recogida por los investigadores fue que la víctima fue abordada por dos desconocidos en el camposanto, ubicado en el centro de la ciudad. Allí, obligaron a Rojas a abordar su camioneta y se alejaron.

El rodado fue hallado poco antes de las 08: 00 del día siguiente en un terreno baldío del barrio Adela Speratti, en la zona oeste de la ciudad. Casi al mismo tiempo, se produjo el hallazgo del cuerpo del empresario en un baldío, al costado de un camino vecinal, a 5 kilómetros de la ciudad.

El cuerpo del empresario fronterizo tenía varios disparos y, según los intervinientes, presentaba marcas de que estuvo maniatado e incluso sufrió torturas antes de su muerte.

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Investigación y detención del sospechoso ahora condenado

En el marco de la investigación abierta por el asesinato, el 19 de setiembre del mismo año fue detenido Gustavo Genaro Gayoso, quien habría utilizado un vehículo de su propiedad, una camioneta marca Fiat tipo Strada, para acompañar a los criminales que cometieron el hecho.

Tanto la vigilancia de los movimientos de la víctima como el acompañamiento durante y después del crimen se habrían realizado a bordo del citado rodado.

Publicaciones de la época señalan que si bien el detenido argumentó en un princpio que fue forzado a actuar con los delincuentes, posteriormente reconoció su participación y reveló la identidad de los criminales, quienes habrían escapado al Brasil.

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En un juicio que concluyó el 23 de diciembre de 2023, un Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá admitió la acusación presentada contra Gayoso y lo sentenció a 30 años de pena privativa de libertad y otros 10 años de medidas de seguridad, es decir, 40 años de reclusión en total.

Este fallo fue ratificado por el Tribunal de Apelación Penal de Canindeyú, a través del Acuerdo y Sentencia N° 43 de fecha 27 de diciembre de 2024.

Defensa cuestionó excesiva duración del juicio oral y público

La abogada defensora Myrian Marlene Fernández Llamazares presentó un recurso extraordinario de casación contra la sentencia dictada por la Cámara, que fue objeto de estudio por parte de los ministros de la sala penal Manuel Ramírez Candia, María Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera.

Uno de los cuestionamientos de la abogada Fernández es por supuesta violación del art. 366 del Código Procesal Penal (CPP), por haberse interrumpido el juicio oral y público por más de diez días (específicamente catorce días), situación a su entender, vulnera el principio de inmediación.

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Otro agravio de la defensa hace referencia a la inobservancia de los plazos para la lectura de la sentencia. Concretamente, indica que se resolvió el 22 de diciembre del 2023, sin embargo, con motivo de la feria judicial, se dio lectura recién el 1 de febrero del 2024, es decir, después de haber transcurrido cuarenta días. Para la defensa, la situación descripta vulnera el art. 403 numeral 7) del Código Procesal Penal.

El tercer agravio expuesto por la defensa tiene relación con el argumento del Tribunal de Apelaciones para ratificar la sentencia dictada en primera instancia. Según la recurrente, la fundamentación de la Cámara es insuficiente porque, afirma, alegó en forma genérica.

“La recurrente en ninguna parte de su exposición recursiva, establece de manera concreta qué parte de los fundamentos del Tribunal de Apelaciones son genéricos respecto a la contestación del agravio que fue planteado en apelación especial, que refiere específicamente a que no se establecieron los hechos acreditados por el Tribunal de Sentencia”, explica el ministro Ramírez Candia.

La sala penal de la Corte Suprema de Justicia descarta los agravios de la defensa

El ministro agregó que la defensa “solo refiere de forma general que la respuesta es insuficiente y genérica, pero no explica jurídicamente por qué, razón por la cual, este cuestionamiento no reúne el requisito de fundamentación que establecen las normas procesales citadas con anterioridad”, por lo que corresponde que sea declarado inadmisible.

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“(...) la misma ha direccionado su disconformidad contra la Sentencia Definitiva del Tribunal de Sentencia, sin lograr establecer cuáles han sido los errores del Tribunal de Alzada para sostener que el mismo le ha dado respuestas aparentes, genéricas, aparentes, contradictorias, arbitrarias e insuficientes, según los dichos de la casacionista, por ello no ha logrado fundar su escrito a fin de analizar el inc. 3 del art. 478 CPP”, argumentó a su turno la ministra Llanes.

Con relación al desarrollo del juicio oral y público, el ministro Benítez Riera explica que el mismo tuvo una duración de tres meses, con 24 audiencias, pero que el intervalo entre una y otra nunca superó los 10 días, que es tiempo máximo de duración.

Asimismo, destaca que si bien el uso abusivo de los recesos diarios es una mala práctica constante de los Tribunales de Sentencia, en este caso específico la defensa tampoco precisa de qué manera tal situación afectó a su defendido.

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“(...) el juicio concluyó en fecha 22 de diciembre de 2023, fecha en que recayó en un día viernes, posterior a esa fecha conclusiva, solo se tenía 4 días hábiles disponibles restantes del año 2023, que vienen a ser los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre de 2023, el día lunes 25/12/2023 (día inhábil por Navidad), posterior a eso sobrevino la feria judicial que abarca todo el mes de enero del 2024, y siendo así el día 1 de febrero de 2024, el quinto día hábil para la realización del acto procesal de lectura íntegra de la sentencia definitiva previsto en la norma referenciada líneas atrás, con ello se tiene la certeza que no se ha inobservado la norma en lo que respecta al cumplimiento irrestricto del principio de inmediación, así como fue alegado por el apelante de autos (...), argumenta Benítez Riera al votar por el rechazo del recurso presentado.