Esta iniciativa del Minna busca reunir juguetes nuevos o usados en buen estado y no bélicos, además de juegos de mesa y libros de cuentos, que serán distribuidos entre diciembre y enero en comunidades vulnerables, hospitales y espacios de atención de la institución, según se detalla en los medios del Estado.

Al respecto, la jefa del Programa Nacional de Primera Infancia del Minna, Ana Cuevas, invitó a la ciudadanía, empresas, organizaciones, instituciones públicas y también a las embajadas a sumarse a esta campaña solidaria con las donaciones.

Todos los interesados pueden acercar lo que van a donar en la sede central del Minna, ubicada en Ayolas 482 esquina Oliva, así como en los puntos habilitados en el Shopping Mariano y el Shopping San Lorenzo. La recepción se realiza de lunes a viernes, de 07:00 a 15:00.

Asimismo, la funcionaria precisó que la campaña recibirá aportes durante noviembre, diciembre y hasta el 6 de enero, aunque también podrán coordinarse entregas posteriores.

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Proceso con las donaciones

Tras ser recibidos, los juguetes pasan por un proceso de clasificación y organización para luego ser distribuidos.

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Asimismo, desde el ministerio recuerdan que el juego no solo representa una oportunidad de diversión, sino que también contribuye al aprendizaje, estimula la imaginación, la creatividad y también fortalece las habilidades sociales de niños y niñas.

“Cada aporte, incluso la donación de un solo juguete, representa una oportunidad para que más niños y niñas disfruten de estas fechas especiales”, concluyen.