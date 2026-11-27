Para mañana, el último sábado de noviembre (28), la ANDE tiene previsto realizar interrupciones del servicio de energía eléctrica por una serie de trabajos programados.
Los cortes se darán a lo largo de cuatro regiones: Metropolitana, Central, Este y Sur. En total son más de 30.
La mayor cantidad se concentrarán en la región metropolitana y estas serán las 28 zonas afectadas:
- Zona 01: Tte. Rogelio Santacruz y Dr. Luis Alberto Herrera. Barrio Mburicaó - Asunción. De 08:00 a 12:00.
- Zona 02: Alfonso Castillo desde Villa Constitución hasta Soldado Eusebio López. Barrio Torremolinos - Asunción. De 08:00 a 18:00.
- Zona 03: Juan Ayolas y Presidente Franco. Barrio La Encarnación - Asunción. De 09:00 a 12:00.
- Zona 04: RI 5 Gral. Díaz c/ Dr. López Moreira. Barrio Mcal. Estigarribia - Asunción. De 07:30 a 11:00.
- Zona 05: Santa María entre Santa Rosa de Lima y Virgen de Caacupe. Barrio Villa Bonita - Villa Elisa. De 08:00 a 13:00.
- Zona 06: Cerro Guy desde Manuel Ortiz Guerrero hasta Calle sin nombre. Barrio Caaguazu - Ñemby. De 08:30 a 18:00.
- Zona 07: Calle S/N a 100 mts antes de María Auxiliadora desde 8 de Diciembre hasta Última. Zona de Elena Joyas, Despensa Dani, Paragua Yankee Barber Shop, Despensa La Familia. Carga Interrumpida en KVA: 200 Alimentador: LIM18. Barrio Paraíso Centro - Limpio. De 08:00 a 17:00.
- Zona 08: Calle s/n y Lapacho. Barrio Mbocayaty del Sur - Itauguá. De 08:00 a 18:00.
- Zona 09: Aldana Cañada. Barrio Mboi’y - Itauguá. De 08:00 a 18:00.
- Zona 10: Aldana Cañada. Barrio Aldana Cañada - Julián Augusto Saldívar. De 08:00 a 18:00.
- Zona 11: Aldana Cañada. Barrio Aldana Cañada - Julián Augusto Saldívar. De 08:00 a 18:00.
- Zona 12: Aldana Cañada. Barrio Aldana Cañada - Julián Augusto Saldívar. De 08:00 a 18:00.
- Zona 13: Aldana Cañada. Barrio Aldana Cañada - Julián Augusto Saldívar. De 08:00 a 18:00.
- Zona 14: Independencia Nacional e/ Club General Diaz y Capilla Perpetuo Socorro - Independencia Nacional e/ Capilla Perpetuo Socorro y Club 24 de Junio - Independencia Nacional e/ Club 24 de Junio y Fracción Marangatu Carga Interrumpida en KVA: 500 Alimentador: CAP 14. Barrio Guayabaity - Itauguá. De 08:00 a 18:00.
- Zona 15: Avda. Fernando de la Mora c/ Avda. República Argentina. Barrio Nazareth - Asunción. De 08:00 a 12:00.
- Zona 16: RI 2 de Mayo c/ Pancha Garmendia. Barrio Mcal. Estigarribia - Asunción. De 11:00 a 15:00.
- Zona 17: RI 3 Corrales c/ Pancha Garmendia. Barrio Mcal. Estigarribia - Asunción. De 11:00 a 15:00.
- Zona 18: Prof. Sofia Mendoza c/ Osvaldo Kallsen. Barrio Nazareth - Asunción. De 12:00 a 16:00.
- Zona 19: Pancha Garmendia c/ RI 4 Curupayty. Barrio Mcal. Estigarribia - Asunción. De 07:30 a 11:00.
- Zona 20: Prof. Sofia Mendoza c/ Ecuador. Barrio Nazareth - Asunción. De 12:00 a 16:00.
- Zona 21: Avda. Fernando de la Mora c/ Prof. Sofia Mendoza. Barrio Nazareth - Asunción. De 08:00 a 12:00.
- Zona 22: Avda. Fernando de la Mora c/ Taruma. Barrio Nazareth - Asunción. De 08:00 a 12:00.
- Zona 23: Calle sin nombre y Lomas Valentinas - Parque Industrial-Villeta. Barrio Loma Pero - Villeta. De 10:30 a 11:30.
- Zona 24: Calle sin nombre y Lomas Valentina - Parque Industrial-Villeta. Barrio Loma Pero - Villeta. De 11:30 a 14:00.
- Zona 25: Calle sin nombre y Lomas Valentina - Parque Industrial-Villeta. Barrio Loma Pero - Villeta. De 08:00 a 09:30.
- Zona 26: Calle sin nombre y Lomas Valentina - Parque Industrial-Villeta. Barrio Loma Pero - Villeta. De 09:30 a 10:30.
- Zona 27: San José desde Cerro Corá hasta San Juan Bautista, Sánchez Benítez desde Nueva Asunción hasta Crio. Nicolas Báez, San Lorenzo e/ San José y Crio. Nicolas Báez Carga Interrumpida en KVA: 345 Alimentador: SLO-19. Barrio María Auxiliadora - San Lorenzo. De 08:00 a 17:00.
- Zona 28: Pte. Franco e/ Montevideo y Colón, Benjamín Constant e/ Montevideo y Colón. Barrio La Encarnación - Asunción. De 10:00 a 18:00.
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Más cortes programados mañana
Para la región sur se esperan dos cortes:
- Zona 01: Parte del Barrio San Jose Obrero (Sector 1) de la Ciudad de María Auxiliadora – Itapúa. De 06:30 a 08:00.
- Zona 02: Parte del Barrio Villa Parque de la Ciudad de Pilar – Ñeembucú. De 07:00 a 17:00
En la región central estas serán las zonas afectadas:
Zona 01: Piribebuy: Compañías afectadas, parte de Ojopoi y Ñu Guasú. De 08:00 a 18:00
Zona 02: Ciudad de Carapeguá: Ruta PY 18, afectando a los San José y Virgen del Carmen. De 07:00 a 17:00
Finalmente, para la región este se espera solamente un corte:
- Zona 01: Exsupercarretera (Ruta PY07), entre Superseis y Panadería Noelia - Alto Paraná. De 05:00 a 07:00.
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