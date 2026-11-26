Ciudadanos reportan que la oficina central de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en Asunción está cerrada y no brinda atención a usuarios este jueves.

Agentes policiales apostados en las inmediaciones de la sede de la empresa estatal informaban esta mañana que las oficinas no estaban abiertas para gestiones debido a que los funcionarios tienen previsto movilizarse hoy en protesta contra el recorte presupuestario a la institución previstos en el proyecto de ley del Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN) para 2027.

La Cámara de Senadores debe analizar hoy el proyecto de ley del PGN 2027.

Recorte de 37 millones de dólares

Una adenda al PGN 2027 presentada por el Poder Ejecutivo establecía un recorte de alrededor de 42 millones de dólares (más de 271.000 millones de guaraníes) al presupuesto de la ANDE.

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Una segunda adenda presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas restituía unos 5 millones de dólares al presupuesto de la estatal, dejando el recorte neto en 37 millones de dólares.