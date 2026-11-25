La víctima fatal del siniestro ocurrido hoy en Natalicio Talavera fue identificada como Julio César Estanislao Rivas Sanabria (34), oriundo de la ciudad de Villarrica, funcionario de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), cuyos restos quedaron atrapados entre los gajos de un frondoso árbol.

Fuentes de la comisaría jurisdiccional relataron que el suministro de la energía eléctrica se cortó poco antes del mediodía de hoy en el barrio San Pedro, tras el paso de fuertes ráfagas de vientos y una copiosa lluvia, por lo que vecinos solicitaron la presencia de los funcionarios de la ANDE para reponer el servicio.

La descarga que costó la vida al funcionario de la ANDE

Minutos después llegaron los trabajadores de la ANDE, entre los que se encontraba Rivas, para diagnosticar y solucionar el problema. Aparentemente, los cables de media tensión se enredaron entre los gajos de un árbol que causó el corte de la energía en el barrio.

Según señalaron los primeros policías que llegaron al lugar, Rivas habría trepado por el árbol con la ayuda de una escalera para liberar los conductores, sin cerciorarse de que algunos de ellos seguían transmitiendo electricidad. Al entrar en contacto con uno de los cables, sufrió una descarga fulminante y falleció en cuestión de segundos, sin que sus compañeros pudieran reaccionar.

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Tras la denuncia, agentes de la comisaría llegaron y acordonaron el lugar. Luego, solicitaron la presencia de otros funcionarios de la ANDE para cortar la electricidad en el barrio y poder bajar del árbol los restos de la víctima.

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Según los uniformados en estos momentos esperan la llegada de los agentes del Ministerio Público y el médico forense para bajar el cuerpo, realizar los procedimientos de rigor y finalmente entregarlo a sus familiares.