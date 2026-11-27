Los comerciantes, que pidieron mantener en reserva sus identidades por temor a posibles represalias de la administración municipal, señalaron que varios pequeños salones de venta permanecen cerrados, mientras existen personas interesadas en acceder a esos espacios para trabajar.

Según las denuncias, una de las locatarias sería Francisca Núñez, conocida como Ña Kika, quien tendría hasta ocho salones alquilados, aunque ninguno estaría siendo utilizado comercialmente. Incluso, los trabajadores señalaron que en algunos sectores se acumulan objetos y desperdicios, mientras los pasillos son utilizados por indígenas que frecuentan la zona para dormir o realizar sus necesidades fisiológicas, generando una imagen de abandono en la principal terminal terrestre de la capital departamental.

Los locatarios que ocupan legalmente los espacios comerciales pagan entre G. 110.000 y G. 120.000 mensuales, dependiendo de la ubicación. La situación también despierta sospechas sobre un posible sistema de subarrendamiento de los puestos, una práctica que ya fue denunciada en el Mercado Municipal Nº 1 de Coronel Oviedo.

Reconocen irregularidad

El administrador de la terminal, Juan Torres, reconoció que existen personas que tienen más de un local, pese a que las ordenanzas municipales establecen que los espacios públicos no pueden ser adjudicados a una misma persona en más de una oportunidad. Agregó que desde que asumió el cargo está notificando a los locatarios y buscando alternativas para recuperar los espacios que permanecen cerrados.

El funcionario explicó que actualmente está elaborando un inventario de los comerciantes, con detalles sobre quiénes están al día con sus obligaciones municipales, quiénes mantienen deudas y quiénes cuentan con más de un puesto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Mercado Municipal de Coronel Oviedo: denuncian falta de control y transparencia en la administración de locales

Indicó que el caso ya fue comunicado a Asesoría Jurídica de la Municipalidad y que está trabajando con los responsables de esa dependencia para determinar qué medidas administrativas se deben adoptar.

Torres dijo que su intención es darle vida a la terminal y permitir que los espacios comerciales sean aprovechados por personas que realmente quieran trabajar.

Concejales piden informe

Por otra parte, durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal realizada ayer, el concejal liberal Armando Riveros presentó un pedido de informe a la administración municipal sobre la situación de los locales comerciales de la terminal de buses.

El edil busca conocer la cantidad de espacios habilitados, quiénes son los arrendatarios, las condiciones de alquiler y las posibles irregularidades relacionadas con la concentración de varios puestos en manos de una misma persona.

Problema se arrastra desde hace años

La monopolización y el presunto subarrendamiento de espacios y predios municipales se convirtieron en una práctica recurrente en los últimos años en Coronel Oviedo. El intendente Marcos Benítez (ANR-HC) se encuentra actualmente en su segundo periodo al frente de la Municipalidad (2026-2031), luego de haber ejercido el cargo entre 2021 y 2026.

Sin embargo, las denuncias sobre la concentración de espacios públicos en manos de particulares y la falta de control sobre su utilización siguen vigentes, sin que hasta el momento se observe una solución de fondo por parte de la administración municipal.