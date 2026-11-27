Tres jóvenes deportistas fichados en el Club Team Gua’i de Villarrica formarán parte de la delegación paraguaya que competirá en los Juegos Sudamericanos Escolares 2026, que se desarrollarán del 1 al 6 de diciembre en Guayaquil, Ecuador.

Se trata de Bianca Araceli Antar Arzamendia, Paula Thais Benítez Matto y Yuto Okumura, de 12, 12 y 13 años, respectivamente. Los tres consiguieron su clasificación tras destacarse en el selectivo nacional organizado por la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa.

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Las dos plazas femeninas disponibles para Paraguay fueron obtenidas por Araceli y Paula, ambas representantes del Colegio María Auxiliadora de Villarrica. En la rama masculina, Okumura consiguió uno de los dos cupos, junto con Bruno Martínez, del Club Lapacho de Asunción.

Los deportistas del Team Gua’i se encuentran intensificando sus entrenamientos con miras a la competencia internacional. La delegación paraguaya tiene previsto viajar el próximo 30 de noviembre, mientras que las pruebas de tenis de mesa comenzarán el 1 de diciembre.

Destacada trayectoria internacional

Las jóvenes mesatenistas del club villarriqueño ya cuentan con experiencia en competencias internacionales. En 2025, Paula y Araceli se consagraron campeonas sudamericanas en dobles durante el torneo disputado en Ecuador. Además, Araceli obtuvo el tercer puesto en la competencia individual.

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Paula Benítez llega a esta nueva cita internacional luego de un destacado 2026. Se consagró campeona del circuito mundial WTT Youth Contender Asunción y obtuvo el tercer puesto en el Hopes Continental realizado en México, resultado que le permitió clasificar al mundial de esa categoría en Inglaterra.

En el certamen mundial, la joven representó al continente americano y logró ubicarse entre las diez mejores. También se destacó en el Campeonato Interestadual Antonio Kimura, disputado en Toledo, Brasil, donde conquistó el título en la categoría Sub-17 y el subcampeonato en Sub-15.

A nivel nacional, Paula se consagró campeona absoluta en las categorías Sub-13 y Sub-15 de la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa. En los Juegos Escolares y Estudiantiles Nacionales (JEEN) obtuvo el primer puesto femenino, que le aseguró su participación en Guayaquil.

Por su parte, Araceli Antar también tuvo una temporada de importantes resultados. Además de su título sudamericano en dobles y el tercer puesto individual en Ecuador, representó a Paraguay en el Hopes Continental de México y consiguió su clasificación al Panamericano Youth Championships de Guatemala.

En 2026, la mesatenista se consagró campeona de la categoría Sub-13 en el Campeonato Interestadual Antonio Kimura, realizado en Toledo, Brasil. Asimismo, fue clasificada como segunda paleta femenina en los JEEN, resultado que le permitió integrar la delegación nacional.

En tanto, Yuto Okumura, de 13 años, obtuvo el segundo puesto masculino en el selectivo de los Juegos Escolares y Estudiantiles Nacionales, asegurando así uno de los lugares para representar a Paraguay en Ecuador.