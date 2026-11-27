La Municipalidad de Asunción informó mediante un comunicado que por disposición de la Intendencia a cargo de Soledad Núñez, se suspende temporalmente la recepción de animales en el Zoológico de Asunción.

Esta medida se aplicará mientras dure el proceso de corte administrativo, atendiendo que asumió como la nueva directora Jazmín Galeano, exconcejala de Asunción.

La medida comprende tanto las derivaciones de instituciones como las entregas de particulares.

“Esta decisión tiene como objetivo precautelar el bienestar de los animales que actualmente se encuentran bajo el cuidado del zoológico, mientras se trabaja para garantizar su adecuada alimentación y mejorar las condiciones de infraestructura y alojamiento”, indican en el comunicado.

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Piden derivar animales al Mades

Señalan que mientras esté vigente la medida, solicitan a la ciudadanía y a las instituciones que, ante casos que involucren animales silvestres, se comuniquen con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), autoridad de aplicación de la Ley N.º 96/92 de Vida Silvestre, para la atención, el resguardo y el destino de estos animales.

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Detallan que la reanudación de la recepción de animales será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Asunción.