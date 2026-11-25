En su sesión ordinaria de este miércoles, la Junta Municipal de Asunción tenía prevista la convocatoria de Maris Llorens como directora del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción (JBZA), pero renunció a su cargo ayer. Igualmente, la situación en que se encuentra el sitio fue motivo de debate en la Junta Municipal y, el concejal Maximiliano Seiferheld (PDP) señaló que la ciudadanía espera que la gestión de Llorens no quede sin control.

El edil oficialista afirmó que el pedido de informes a la exdirectora sobre el estado del JBZA cayeron en saco roto. “Hasta la fecha, nosotros no hemos recibido el informe de la nómina completa de los animales que pertenecen al zoológico de Asunción. Así también habíamos pedido la ficha técnica de los mismos, los que nacieron, los que fallecieron y las razones por las que fallecieron. No hubo respuestas”, reclamó.

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El concejal también cuestionó la situación de los convenios preexistentes y el funcionamiento administrativo vinculado a la fundación de la exdirectora. “Hay un expediente que pertenece a su misma Fundación Maris Llorens que está todavía sin ejecución porque en el año 2022, había sido remitido a intendencia y, desde ahí no se resolvió. Es decir, ella seguía operando con un convenio que no tenía una aprobación formal”, añadió.

Ayer, tras conocerse y aceptarse la renuncia de Llorens, la intendenta Soledad Núñez designó en su reemplazo a la exconcejala Jazmín Galeano. La activista por el bienestar animal adelantó que iniciará su gestión con un corte administrativo y un diagnóstico integral del Botánico.

Presupuesto, inspecciones, denuncias penales y nueva administración en el JBZA

Sobre los recursos del zoológico, el concejal Seiferheld rechazó que no exista presupuesto y precisó que hay G. 31.000 millones aprobados para 2027. “La ejecución es el problema, porque justamente eso es lo que nosotros le pedíamos a la exdirectora, que nos haga una rendición de cuentas de su ejecución presupuestaria”, agregó.

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El concejal cuestionó que el aporte personal de un administrador sea utilizado como “blindaje” de impunidad. “Nunca va a ser la solución que un administrador público quite de su bolsillo para luego generar con eso una suerte de impunidad. Eso no genera ningún tipo de blindaje como ella estaba queriendo utilizar mediáticamente”, dijo.

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Tras reiteradas visitas al predio, Seiferheld reportó arreglos puntuales tras las denuncias, como pintura en bancos y en parte externa de jaulas. “Todas estas soluciones superficiales para nada eran suficientes para poder dejar de luchar con respecto a los pedidos de informe”, sostuvo.

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El edil indicó que un equipo de la Intendencia remite información y que, “si es que en los informes nosotros encontramos pruebas de que se hayan cometido delitos, por supuesto que seré yo dentro de mi rol como abogado el que lleve a la Fiscalía para que sea investigada”, dijo. Entre los hechos a investigar citó el destino de animales rescatados y denuncias ciudadanas sobre la supuesta ingesta e irregularidades con especies como yacarés o venados.

Tais Magno: infraestructura, voluntarios y manejo de alimentos en el zoológico

La voluntaria y estudiante de Veterinaria Tais Magno -quien estuve presente en la sesión- explicó que el espacio operaba dividido entre la fundación y el área municipal. Reconoció que Llorens aportaba alimentos y remedios, pero señaló carencias de infraestructura y de enriquecimiento ambiental en los recintos.

Magno remarcó que el cuidado de los animales requiere mejores condiciones del entorno físico. “El bienestar animal no es solo buenos alimentos, es el ambiente también”, afirmó al describir el estado de los espacios.

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La voluntaria indicó que coordina a más de 400 voluntarios y reúne donaciones de hierro, madera y pintura de empresas. Señaló que antes les negaron propuestas de mejora y que ahora presentarán sus proyectos a la nueva directora.

También alertó sobre anomalías respecto a la comida para animales. Afirmó que, aunque se alimentaba a los animales, observó que se sustraía una porción de las bolsas de alimento destinadas al recinto. Citó como ejemplo al hipopótamo, que consume 50 a 60 kilos diarios. “Se le daba de comer al animal, pero se sacaba una partecita”, remató.