La nueva conducción del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción (JBZA), encabezada por la directora Jazmín Galeano, asumió el miércoles tras el inicio de la intervención dispuesta por la intendenta Soledad Núñez, tras la renuncia de Maris Llorens. Con su llegada comenzó el saneamiento del predio municipal para revertir el deterioro, las fallas operativas y la falta de mantenimiento del emblemático pulmón verde de la capital.

Desde el primer día, por instrucción de la intendencia, funcionarios realizan tareas diarias de limpieza para evitar la acumulación de basura en los senderos que recorren los visitantes. En paralelo, la dirección inició trabajos de ordenamiento y limpieza en espacios históricos del recinto, incluida la Casa Alta, histórica residencia de Carlos Antonio López.

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La administración también prioriza reforzar la seguridad en todo el predio para que vecinos y deportistas vuelvan al lugar. “Nosotros tenemos que devolver el sentido de seguridad urgente”, dijo Galeano, al recordar graves hechos de inseguridad ocurridos tiempo atrás en el lugar, que hicieron que la gente deje de utilizar el botánico para sus actividades deportivas y recreativas por miedo.

Para transparentar el proceso, la nueva directora señaló que durante su administración, todo el predio, incluso en áreas técnicas como veterinaria, cuarentena y crías, estará abierto a toda la ciudadanía y a la prensa. La reapertura al público de museos y casas históricas se evaluará junto con la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) según las condiciones técnicas encontradas.

Botánico de Asunción: Corte administrativo, apertura técnica y transición a ecoparque

Antes de ejecutar cambios de fondo, la dirección dispuso un corte administrativo para separar su gestión de la anterior. Este procedimiento permite revisar el desempeño, las necesidades operativas y el personal asignado en cada dependencia del recinto.

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El plan de la intendencia plantea transformar el zoológico en un ecoparque en un plazo estimado de hasta dos años. El nuevo modelo apunta a recibir fauna rescatada del tráfico ilegal o del mascotismo, para rehabilitarla y reinsertarla en su hábitat natural cuando sea posible.

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Los animales que no puedan volver a la naturaleza pasarán a recintos acordes a su especie, idealmente sin jaulas, con un rol educativo. Galeano explicó que la intención es que el visitante cuente con veterinarios o personal capacitado que indiquen la especie, su región y por qué está allí, para enseñar a todos que “los animales silvestres no son mascotas”.

En una segunda etapa, la dirección convocará a biólogos, ingenieros ambientales, especialistas en vida silvestre y organizaciones de la sociedad civil. Galeano afirmó que no solo abrirán las puertas a esos sectores, sino que su administración irá a tocarles las puertas para construir el proyecto en conjunto.

Zoológico de Asunción: Denuncian fallas en dietas, encierro y sanidad animal

El nuevo coordinador general, Nelson Scappini, señaló que al revisar los registros y hablar con los funcionarios, detectó graves fallas en la alimentación de los animales. Preliminarmente, señaló que encontró dietas basadas casi íntegramente en lechuga y pan, sin las proteínas necesarias para las especies, situación que lo dejó impactado.

Scappini también denunció condiciones de encierro inadecuadas y riesgos sanitarios dentro de los recintos del zoológico. Relató el caso de un ave habituada a las alturas confinada en un espacio de medio metro sin posibilidad de volar. Además, advirtió sobre la presencia de gatos en los lugares de almacenamiento del alimento de otros animales, lo que implica un riesgo de transmisión de enfermedades peligrosas e incluso mortales.

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El coordinador señaló que las cuadrillas comenzaron a trabajar desde las 6 de la mañana, con escobas, carretillas y limpieza manual en sectores donde los tractores no ingresan por la vegetación. Scappini pidió paciencia a la ciudadanía y sostuvo que este espacio debe ser de educación y conservación, y no más “un tren con un vagón de animales camino a la muerte”, como calificó al estado en el que se encontraba el Botánico.

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Además del corte administrativo, el coordinador dispuso un corte en el manejo de la fauna para lo cual requerirá del currículum y experiencia a los veterinarios. Subrayó la importancia de contar con personal idóneo ante especies emblemáticas como el yaguareté, y señaló que ya pidió la colaboración urgente de la Asociación de Veterinarios de Fauna Silvestre del Paraguay (Asovefas).

Daño patrimonial, herbario Teodoro Rojas y responsabilidad de Maris Llorens

Scappini denunció que la gestión anterior incurrió en el incumplimiento de la Ordenanza 81/98 y en la destrucción de jardines botánicos del predio. Señaló además la colocación de casillas tipo “copetín” cerca de la Casona de los López y el cierre con rejas de lugares emblemáticos, como el Jardín Japonés. “Este lugar debe ser un lugar de donde la ciudadanía debe admirar lo que fue la grandeza del Paraguay”, remarcó.

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El coordinador denunció además un grave daño patrimonial, histórico y científico. Con la apertura de la histórica Casona de los López, conocida como la “Casa Alta”, se hallaron en su interior bolsas tiradas que resguardan más de 36.000 volúmenes del herbario de Teodoro Rojas. “Él fue el sucesor de Carlos Fiebrig, fundador del Jardín Botánico y continuador del trabajo de Moisés Bertoni”, precisó Scappini.

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La apertura de la histórica casona expuso el serio deterioro en el que se encuentra esta residencia patrimonial, anterior sede de un museo, con estancias que representaban la antigua residencia de la familia López. Entre los daños patrimoniales, denunció la destrucción del busto de Anna Gertz, primera esposa de Fiebrig, conocida como “la señora del Jardín Botánico de Asunción” y la destrucción de carteles e indicadores en el museo.

Scappini sostuvo que la renuncia de la exdirectora Maris Llorens es insuficiente y que debe responder administrativa y legalmente por los daños causados. “No solo contra un patrimonio, aparte de un patrimonio cultural, histórico, científico y ecológico, sino contra los paraguayos, porque todo esto pertenece a la historia del Paraguay”, remató.