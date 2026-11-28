La obra abarca el tramo comprendido entre la rotonda Cerro Real y el ramal que conduce a Piribebuy. En total, fueron instaladas 186 luminarias con tecnología LED, además de 5.270 metros de tendido eléctrico de baja tensión y tres transformadores de 100 kVA cada uno.

La nueva infraestructura beneficiará especialmente a los fieles que ingresan a Caacupé desde las zonas Este, Norte y Sur de la Región Oriental, quienes utilizan esta importante vía para participar de las celebraciones en honor a la Virgen de los Milagros.

La inauguración contó con la participación del presidente de la ANDE, Félix Sosa; el gobernador de Cordillera, Denis Lichi; el diputado nacional Hugo Meza y el intendente de Caacupé, Víctor Zárate, entre otras autoridades.

La bendición de las instalaciones estuvo a cargo del obispo de la Diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela.

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Importante inversión

Los trabajos representaron una inversión de G.1.545.054.192 y estuvieron a cargo del Consorcio Líneas Protegidas, mediante la Licitación Pública Internacional ANDE N.º 1749/23, correspondiente al Lote 1 de la Región Central.

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Con esta intervención, se busca mejorar las condiciones de circulación nocturna en uno de los principales accesos a Caacupé, especialmente durante los días de mayor movimiento de peregrinos.

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