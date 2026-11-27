Monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de la Diócesis de Caacupé, expresó su preocupación por la difícil situación que atraviesa el país y que impacta en la economía de miles de familias.

El pastor católico señaló que la recesión económica, la desconfianza hacia las autoridades y la falta de recursos afectan a miles de familias e incluso llevan a algunas parroquias a suspender sus tradicionales actividades de fin de año debido a la crisis financiera, ocasionada principalmente por la estafa perpetrada a través de ueno bank, con vínculos directos con el destituido presidente de la República, Santiago Peña.

Ante este panorama, manifestó que la Iglesia Católica en Paraguay también acompaña a los fieles a través de la fe y la oración. Explicó que en cada homilía del novenario se procurará transmitir un mensaje de esperanza, aliento y fortaleza a las personas que atraviesan momentos difíciles, especialmente a las familias afectadas por el descalabro de ueno bank.

Las celebraciones religiosas serán también un espacio para elevar plegarias por quienes sufren las consecuencias de la situación económica y necesitan encontrar consuelo, expresó.

El novenario se inicia mañana, sábado 28 de noviembre, y se extenderá hasta el 6 de diciembre. El 7 se celebrará la víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María y el 8 de diciembre el día de festejo central.

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Peregrinación Nacional de Jóvenes

En el primer día del novenario se llevará a cabo la tradicional Peregrinación Nacional de Jóvenes 2026. Consistirá en una jornada de música, oración, fraternidad y encuentro ante el altar de la Virgen de Caacupé.

Las actividades comenzarán a las 08:00 en el Seminario Mayor San José, ubicado en el kilómetro 51 de la ruta PY02. La salida hacia la Basílica Santuario está prevista para las 16:30, con llegada aproximada a las 17:40. Posteriormente, a las 19:00, participarán de la celebración eucarística.

Programa religioso del sábado 28 de noviembre

07:00: Misa matutina, presidida por monseñor Gabriel Escobar, obispo auxiliar de Asunción.

12:00: Rezo del Ángelus y procesión de la imagen de la Virgen de Caacupé desde Tupãsy Ykua hasta la Basílica Santuario.

19:00: Misa vespertina, presidida por monseñor Roberto Zacarías, obispo de Canindeyú.

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Domingo 29 de noviembre: pueblos originarios y jinetes

En la segunda jornada del novenario el tema de reflexión será: “Vivía sujeto a ellos”. Estará dedicada a las comunidades indígenas del país y a la Asociación de Jinetes del Paraguay.

07:00: Misa matutina, presidida por monseñor Miguel Fritz, obispo del Vicariato Apostólico del Pilcomayo.

Peregrinación Nacional de Pueblos Originarios, con la participación de comunidades indígenas de distintos puntos del Paraguay.

12:00: Peregrinación de Jinetes del Paraguay, con la tradicional llegada de agrupaciones de jinetes y amazonas a Caacupé.

19:00: Misa vespertina presidida por Mons. Celestino Ocampos, obispo de Carapeguá

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