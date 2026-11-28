La intendenta de Asunción, Soledad Núñez, mantuvo este sábado un encuentro en la Plaza Italia con vecinos organizados nucleados en la Red por el Derecho a la Ciudad, conformada por 25 grupos, colectivos y asociaciones de la capital. De la reunión participaron también concejales y directores que acompañan su gestión.

Ante los vecinos, Núñez sostuvo que la transformación municipal depende del compromiso y la organización de los habitantes. “No hay un cambio que se da desde arriba para abajo. Por el contrario, es la gente que se organiza, que participa, que siente que su ciudad le pertenece”, la que cambia la ciudad, afirmó.

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La jefa comunal señaló que “fortalecer el sentido de pertenencia, la identidad, entender de que somos habitantes de la ciudad, ciudadanos con compromiso también y tenemos que ser copartícipes del cambio” forma parte de uno de los ejes de su trabajo, advirtiendo que desconectarse de lo que implica habitar y ser ciudadano lleva a desconocer la ciudad.

“Da gusto ser intendenta de una ciudad en donde sus vecinos y sus vecinas se preocupan, se ocupan, participan, se organizan y salen a cambiar las cosas”, afirmó, destacando la iniciativa voluntaria y llamó a los vecinos a integrar o conformar comisiones vecinales en los barrios para ser artífices de la reconstrucción de Asunción.

Revitalización de plazas de Asunción: más de 200 espacios en ruinas y la importancia de la gestión vecinal

Núñez señaló que, ya desde su campaña, puso a los espacios públicos entre sus prioridades. Indicó que en Asunción existen más de 200 plazas en mal estado y señaló que las pocas en buenas condiciones son aquellas gestionadas por organizaciones vecinales.

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La intendenta cuestionó además que las plazas que fueron intervenidas por la municipalidad “tienen un problema que muchas veces no se intervienen de manera participativa, no se le escucha a los vecinos, no se les pregunta cómo quieren que sea su plaza”.

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La jefa comunal reafirmó el compromiso de revitalizar el 100% de las plazas y parques en sus 5 años de gobierno, y planteó reducir el exceso de cemento para mantener espacios permeables que permitan que el agua de lluvia se infiltre en el suelo.

Vinculó la importancia de plazas y parques con el proceso de densificación urbana. “La plaza es el patio de la casa al departamento, es el espacio para conectar con los vecinos, es construcción de comunidad, es salud mental, entonces tiene un impacto directo en la calidad de vida, muchas veces mayor de lo que podemos imaginar”, dijo.

Auditoría municipal en Asunción: bonos, Jardín Botánico y recolección de basura

Consultada si indagarán el destino de los G. 10.000 millones de los bonos G6 (2020), emitidos bajo la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), que debieron ser destinados a plazas de Asunción, la intendenta reiteró su compromiso de auditar hasta el último guaraní y promover las denuncias que correspondan.

Como uno de los espacios públicos más importantes de la capital, señaló que tras recorrer el Jardín Botánico junto a la nueva directora, Jazmín Galeano, y corroborar el estado del sitio y la Casa Alta, vivienda de Carlos Antonio López, acompañará la puesta en valor del patrimonio y la reconversión del zoológico en un ecoparque, dentro de los 5 años de su gestión.

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En cuanto a la recolección de basura, además del descalabro administrativo, reconoció que en la Dirección de Servicios Urbanos, pese a a presencia de buenos funcionarios, “todavía están los viejos vicios ahí enquistados, están las maquinarias que nos hacen frente, están los problemas que nos crean a propósito para frenar y para desenfocarnos del camino que estamos llevando”, dijo.

En conversación con los vecinos, Núñez describió a la municipalidad como una institución quebrada, abandonada y coptada por un modelo clientelar y dijo que, “con valentía, con coraje y con determinación vamos a enfrentar a todas las mafias que tengamos que enfrentar, a todos los vicios que tengamos que enfrentar para rencausar esa municipalidad y para poder responder en tiempo y forma a todas las demandas” ciudadanas.

Plan de acción en Asunción: vivienda, movilidad y mesas de trabajo vecinales

Desde la Red por el Derecho a la Ciudad, Jhony Alvarenga, representante del colectivo Guara, planteó como ejes la movilidad urbana e integración y el acceso a espacios públicos seguros y gratuitos más allá de la Costanera y los centros comerciales.

Alvarenga sumó el derecho a la vivienda, el suelo urbanizado y la recuperación de sectores deteriorados para permanecer cerca de los lugares de trabajo, además de infraestructura y gestión de residuos.

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El encuentro cerró con el planteamiento de pasar de la conversación a la acción mediante mesas de trabajo conjuntas entre las organizaciones ciudadanas y el equipo municipal para operativizar las propuestas.