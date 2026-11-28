La tradicional procesión de la imagen convocó a más de 1.500 personas, quienes acompañaron el recorrido con cantos, muestras de devoción y explosión de petardos.

La caminata se realizó desde el templo Tupãsy Ykua hasta la Basílica Santuario y estuvo encabezada por el obispo de la Diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, quien recibió muestras de afecto y saludos de ciudadanos y peregrinos durante el trayecto.

También participaron de la celebración el intendente de Caacupé, Víctor Zárate; el gobernador de Cordillera, Denis Lichi, y el rector de la Basílica Santuario, padre Rubén Ojeda.

Al mediodía, durante el tradicional rezo del Ángelus, monseñor Valenzuela agradeció a los fieles por el amor que demuestran a la Virgencita azul y destacó que la festividad mariana es un acontecimiento que “une a todos los paraguayos”. Asimismo, exhortó a los presentes a amar al prójimo como Jesús nos ha amado.

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La jornada también estuvo marcada por expresiones artísticas en homenaje a la Virgen. Alumnos de academias de danza de Caacupé, Piribebuy, Arroyos y Esteros, San Bernardino, Santa Elena, Mariano Roque Alonso, Ciudad del Este, Asunción y Caaguazú, ofrecieron una presentación de banda lisa.

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Una vez que la multitud llegó hasta la plazoleta de la Basílica, se desarrollaron emotivos números artísticos.

La concurrencia también disfrutó de la presentación del Coro Voces de Cordillera, que se sumó a los homenajes en el primer día del novenario.

Continúa el programa del novenario

Las actividades religiosas continuarán este sábado a las 19:00 con la misa vespertina, que será presidida por monseñor Roberto Zacarías, obispo de Canindeyú. También está prevista la Peregrinación Nacional de Jóvenes, con la participación de movimientos juveniles de todas las diócesis del país.

Para este domingo 29 de noviembre, el programa contempla a las 07:00 la misa matutina, presidida por monseñor Miguel Fritz, obispo del Vicariato Apostólico del Pilcomayo. La jornada tendrá como tema “Vivía sujeto a ellos”.

Durante la mañana se desarrollará la Peregrinación Nacional de Pueblos Originarios, con la participación de comunidades indígenas de todo el Paraguay.

A las 12:00 está prevista la Peregrinación de Jinetes del Paraguay, con la tradicional llegada de agrupaciones de jinetes y amazonas, que rendirán homenaje a la Virgen de Caacupé.

Finalmente, a las 19:00 se celebrará la misa vespertina, presidida por monseñor Celestino Ocampo, obispo de Carapeguá.

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