“No olvidar. No permitamos que nos quieran robar la esperanza”. Con este mensaje, el obispo auxiliar de Asunción, monseñor Gabriel Escobar, instó a los paraguayos a no desentenderse de lo ocurrido con el caso Ueno Bank y reclamó justicia para los ahorristas afectados.

Durante su homilía en el primer día del novenario en honor de la Virgen de los Milagros de Caacupé, sostuvo que la fe no debe quedarse solamente en las oraciones y peregrinaciones, sino traducirse en acciones concretas para construir una sociedad más justa y solidaria.

“No olvidar lo que nos hicieron, donde los responsables deben pagar, además de purgar su culpa en la cárcel, deben devolver cada guaraní que se le robó a cada ahorrista a cada paraguayo que confío en ese banco y aquí el gran desafío está en nuestras instituciones públicas que deben hacer bien su trabajo, la fiscalía con sus investigaciones, la justicia en cumplir con el mandato de la Constitución y hacer que se cumpla dicho castigo y que sea ejemplar para que nadie quiera aprovecharse del pueblo por el cargo que se le confío para servir al pueblo y no servirse del pueblo”, resaltó.

“Y con esto decimos a toda persona que quiera ocupar un cargo o servicio público: el robo y al saqueo, nunca más en nuestro querido Paraguay”, expresó.

El religioso manifestó que el pueblo paraguayo debe continuar con sus actividades cotidianas, pero sin olvidar lo ocurrido. Reclamó que los responsables sean investigados, reciban el castigo correspondiente y devuelvan cada guaraní a los ahorristas afectados.

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También cuestionó que se utilicen los cargos públicos para beneficio personal, cuando estos deben estar al servicio de la ciudadanía y no para servirse del pueblo.

Enfatizó que la reorganización del gasto público priorice sectores fundamentales como la salud, educación e infraestructura.

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Educación y jubilación docente

Otro de los puntos centrales de su mensaje fue la situación de la educación paraguaya. Escobar cuestionó la distribución de rubros docentes y pidió que los nombramientos se realicen mediante concursos transparentes, sin influencias políticas ni favoritismos.

También calificó de injusta la demora de tres a cuatro años que, según señaló, enfrentan numerosos docentes del sector público para acceder a su jubilación, pese a haber cumplido con los requisitos legales.

“La jubilación no debe convertirse en un calvario. Debe ser el reconocimiento de una vida de trabajo y entrega”, manifestó.

Además, criticó el mantenimiento del horario de verano durante todo el año y pidió revisar la medida por sus consecuencias en los estudiantes, especialmente aquellos que deben salir de sus casas de madrugada para asistir a clases.

La Iglesia debe ser voz de quienes no tienen voz

En otro momento, el obispo sostuvo que la Iglesia no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de la población y remarcó que su misión es acompañar a los sectores más vulnerables.

“No se trata de convertir el altar en una tribuna partidaria, ni de señalar culpables sin fundamento. Se trata de anunciar el Evangelio con valentía, defender la dignidad de las personas”, expresó.

Finalmente, invitó a los peregrinos a que la visita a Caacupé no sea solamente una manifestación de fe, sino también una oportunidad para asumir compromisos con las familias, los más necesitados y el país.

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