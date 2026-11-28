En la tarde de este sábado, cerca de las 17:00 horas, el exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos ingresó al Palacio de Justicia para prestar declaración ante el juez Osmar Legal, en el marco de la causa abierta por la resolución de Ueno Bank.
La comparecencia se suma a las diligencias de la causa N.º 92, caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”. El caso Ueno Bank cuenta con dos investigaciones: una con 27 personas imputadas y otra en la que está procesado el presidente Santiago Peña, junto con otros seis imputados.
En este sentido, Fernández Valdovinos fue imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado, lavado de activos y asociación criminal. La Fiscalía también solicitó su prisión preventiva.
¿De qué se lo acusa a Fernández Valdovinos?
La investigación fiscal señala que el 28 de julio de 2025, cuando todavía era ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos firmó una resolución que permitió colocar G. 250.000 millones de la Caja Fiscal en certificados de depósito de ahorro (CDA) de Ueno Bank, por un plazo de cinco años.
Según la Fiscalía, tiempo después, el 6 de agosto de 2026, Fernández Valdovinos firmó un contrato de consultoría con el Grupo Vázquez, vinculado a Ueno Bank. El acuerdo establecía pagos de US$ 20.000 mensuales, una bonificación de US$ 60.000 cada diciembre y un premio anual equivalente al 1% de las ganancias netas de la empresa.
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Para los investigadores, este contrato habría sido una forma de pagarle por haber autorizado que los fondos de la Caja Fiscal fueran colocados en la entidad bancaria. La Fiscalía sospecha que los pagos fueron presentados como honorarios por servicios de consultoría para ocultar el verdadero motivo del acuerdo.
Además, los fiscales sostienen que Fernández Valdovinos habría formado parte de un grupo que utilizó sus cargos e influencias para favorecer al Grupo Vázquez y a Ueno Bank con recursos públicos.