Hoy, el exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos fue trasladado desde la Dirección de Crimen Organizado de la Policía Nacional, ubicada en el barrio Sajonia, hasta la sede de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía en el microcentro de Asunción para su audiencia de declaración indagatoria.

El procedimiento se da tras la emisión de una orden de detención previa por presuntos hechos punibles que podrían derivar en una imputación formal en contra del exfuncionario del Gobierno del expresidente Santiago Peña, actualmente preso.

Su orden de detención se sustenta en que “el 28 de julio de 2025, en ejercicio del cargo de ministro de Economía y Finanzas, Carlos Gustavo Fernández Valdovinos suscribió la Resolución MEF Nº 338/2025, mediante la cual autorizó a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a colocar G. 250.000.000.000 (guaraníes doscientos cincuenta mil millones) de la Caja Fiscal en certificados de depósito de ahorro de Ueno Bank SA”.

Asimismo, está investigado por administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y lavado de activos, según dice en el oficio 327 emitido hoy viernes 27 de noviembre por la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), firmado por los agentes fiscales Christian Manuel Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco, Laura Mercedes Giacummo Fernández, Ruth Karina Benítez Benítez y Marlene González de Ovelar.

Lea más: Caso Valdovinos: La Justicia solo se mueve por presión o filtraciones, denuncia Esperanza

Fernández Valdovinos no cobró, según abogado

Según su abogado, César Alfonso -del estudio de Ricardo Preda-, existe un “contrato” referente a su defendido que a su vez, este tenía un “objeto muy específico” y enfocado consultoría para la implementación de un “plan de fusión o adquisición” de una entidad financiera. Esto sería en referencia al banco Basa, de Cartes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto a la realización de pagos, el profesional aclaró que no existió cobro alguno por parte de Carlos Fernández Valdovinos, ya que tal fusión proyectada nunca llegó a concretarse y, por ende, no se realizaron contraprestaciones de servicio.

Lea más: Fernández Valdovinos no cobró por contrato con Ueno, dice su abogado