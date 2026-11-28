Durante su homilía, dirigida a los jóvenes peregrinos que llegaron hasta la Basílica de Caacupé, el obispo puso énfasis en la responsabilidad que tienen las nuevas generaciones en la transformación de la sociedad. Señaló que los jóvenes no deben ser considerados solamente como el futuro del país, sino como protagonistas del presente.

“Los jóvenes no son el mañana o el fondo de reserva del bien común; ustedes son sus sujetos y protagonistas hoy, en el presente de nuestro Paraguay”, expresa el mensaje.

En ese sentido, recordó que la construcción del bien común no es una tarea exclusiva del Estado ni de determinados sectores, sino una misión que compromete a toda la sociedad. Instó a los mismos a involucrarse más en sus comunidades y a demostrar con acciones concretas los valores que profesan.

Uno de los puntos más contundentes de la homilía fue el llamado a no permanecer indiferentes ante la injusticia y la corrupción. El religioso advirtió sobre las presiones sociales que llevan a muchas personas a callar para encajar en determinados grupos, por miedo a defender sus principios o por adaptarse a la lógica del más fuerte y del “sálvese quien pueda”.

El obispo insistió en que no basta con declararse creyente, asistir a las celebraciones religiosas o hablar de valores si estos no se reflejan en la conducta diaria.

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“No basta con hablar de justicia, de honestidad o de fe. La verdadera autoridad moral que transforma las estructuras y asombra a los demás no se compra ni se improvisa”, señala la homilía.

Asimismo, explicó que la coherencia entre lo que se cree y lo que se hace es fundamental para construir una sociedad diferente. En ese contexto, sostuvo que la fe debe traducirse en compromiso, solidaridad y servicio a los demás.

Como ejemplo de vida, presentó a san Carlo Acutis, un joven que utilizó sus conocimientos informáticos para evangelizar y que también se destacó por ayudar a compañeros víctimas de acoso escolar y a personas en situación de calle. Su testimonio fue presentado como una muestra de que la juventud puede vivir una fe comprometida con las necesidades de los demás.

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Fortalecer los vínculos con las familias

La homilía también recordó que nadie puede transformar la realidad de manera aislada. Por ello, exhortó a los jóvenes a fortalecer sus vínculos con sus familias, parroquias y comunidades, y a trabajar unidos para enfrentar los desafíos sociales.

“La transformación del Paraguay también depende de ciudadanos capaces de actuar con coherencia y de exigir que la honestidad no sea solamente un discurso, sino una práctica cotidiana”, resaltó.

Finalmente, monseñor Zacarías invitó a los peregrinos a regresar a sus barrios, colegios y universidades con el compromiso de vivir el Adviento mediante la oración, la honestidad y el servicio comunitario.

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