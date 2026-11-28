La inspectora Vanesa Llanes, encargada del Departamento de Relaciones Públicas de la Patrulla Caminera, brindó detalles referentes al plan de seguridad vial para la festividad de la Virgen de Caacupé, que incluye la presencia de más de 300 agentes, cortes de circulación para vehículos pesados y ciclistas, y desvíos estratégicos para garantizar un desplazamiento seguro durante el fin de semana largo, esto último ante el feriado del 7 de diciembre anunciado ayer por el presidente Pedro Alliana.

Específicamente, Llanes anunció que un contingente de 318 inspectores se encuentra preparado para realizar labores de regulación del tránsito y cobertura en distintos puntos estratégicos, asegurando así la seguridad vial de los feligreses y conductores.

Asimismo, para los vehículos de gran porte, cargas indivisibles y materiales peligrosos que viajen desde Asunción hacia el interior, se estableció un desvío en el kilómetro 15 de San Lorenzo, mientras que los camiones que retornen desde el interior serán desviados en el kilómetro 86,5. “Van a estar totalmente señalizados ambos puntos”, aseguró.

Respecto a la circulación del transporte de pasajeros y vehículos livianos, se prevé el corte de la circulación vehicular a partir del kilómetro 38 el 7 de diciembre para reservar ese tramo exclusivamente para los peregrinos, mientras que el ascenso y descenso de pasajeros se concentrará en el kilómetro 37.

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Ciclistas, Pedrozo e informe oficial

Con relación a los ciclistas, la inspectora precisó que tendrán restringida la circulación por la ruta PY02 a partir del 6 de diciembre al mediodía, por lo que deberán utilizar caminos alternativos señalizados para salvaguardar su integridad física.

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Ante la preocupación por la zona de Pedrozo, Llanes explicó que se mantiene un monitoreo constante y un refuerzo rotativo de inspectores en el lugar durante los días previos, sumado esto a la prohibición total de paso para camiones pesados por el área urbana y la ruta PY02 durante los días principales.

Finalmente, la inspectora instó a la ciudadanía a mantener la prudencia y la precaución al circular, por lo que también reiteró a las personas que caminan hasta la Villa Serrana la importancia de mantenerse hidratados, vestir ropa adecuada y consultar a los inspectores apostados en ruta ante cualquier duda.

Más datos sobre el operativo Caacupé de la Caminera se encuentran en este documento oficial compartido por la institución:

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