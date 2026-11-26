Las medidas se aplicarán del 5 al 8 de diciembre e incluyen restricciones para camiones, motocicletas y bicicletas, además de carriles destinados a los caminantes.

El plan está establecido en la Resolución Nº 1756, firmada el 24 de noviembre de 2026 por el ministro Juan Carlos Baruja. Su implementación abarcará principalmente el trayecto comprendido entre San Lorenzo e Itacurubí de la Cordillera, con el propósito de ordenar el tránsito y evitar accidentes durante la masiva movilización de fieles.

La iniciativa fue impulsada a partir de las recomendaciones de la Patrulla Caminera y del equipo técnico interinstitucional que trabaja en la organización del Operativo Caacupé 2026.

Camiones tendrán circulación restringida

Los vehículos de gran porte no podrán circular desde las 12:00 del sábado 5 hasta las 10:00 del martes 8 de diciembre. La prohibición comprende camiones con acoplados, transportes de carga de 16,5 toneladas o más, vehículos que trasladan ganado, cargas indivisibles y aquellos que transportan combustibles, explosivos o sustancias inflamables.

Tampoco podrán circular los rodados que no reúnan las condiciones técnicas y de seguridad exigidas.

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Los puestos de control estarán ubicados en el kilómetro 86,5 de la PY02, en Itacurubí de la Cordillera, y en el kilómetro 15, en San Lorenzo.

Motociclistas y ciclistas deberán tomar precauciones

El acceso al casco urbano de Caacupé estará cerrado para motocicletas, ciclomotores, triciclones, cuatriciclones y motocargas desde las 12:00 del lunes 7 hasta las 10:00 del martes 8 de diciembre.

Los bloqueos se realizarán en las rotondas Espíritu Santo, Santa Ana y Cerro Real, además del acceso por Azcurra, sobre la Ruta Departamental 009.

Asimismo, los ciclistas no podrán utilizar la ruta PY02 en el tramo comprendido entre San Lorenzo y Eusebio Ayala desde el mediodía del domingo 6 hasta las 10:00 del martes 8.

Un carril será exclusivo para los peregrinos

Como parte del dispositivo, se habilitará un carril exclusivo para los caminantes en la ruta PY02, entre los kilómetros 38 y 52,5.

El operativo se iniciará a las 16:00 del lunes 7 y se extenderá hasta las 06:00 del martes 8. Durante ese lapso, los vehículos circularán en dirección interior-capital, mientras que el carril contrario, con sentido capital-interior, será destinado exclusivamente a los peregrinos.

Cambiarán la circulación en el acceso por Azcurra

La Ruta Departamental 009 también tendrá modificaciones. Se establecerá un solo sentido de circulación para facilitar la salida de ómnibus y automóviles particulares, desde la calle Carlos Morphi hasta la intersección con Del Maestro, una vez iniciado el operativo de desvíos.

Desde las 04:00 del martes 8, el sentido único se extenderá hasta la rotonda Santa Ana y continuará hasta que finalice el dispositivo de tránsito.

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Ómnibus deberán respetar cuatro paradas

El transporte público de pasajeros que cubre el trayecto entre Ypacaraí y Caacupé tendrá cuatro puntos de detención obligatoria. La disposición regirá desde las 00:00 del domingo 6 hasta las 10:00 del martes 8 de diciembre.

Los lugares establecidos son el kilómetro 37,5 de la ruta PY02, el kilómetro 56 sobre la calle Carlos Morphi, la Terminal de Ómnibus de Caacupé y el predio municipal ubicado frente al parque Lagorã.

La Patrulla Caminera será responsable de controlar el cumplimiento de las disposiciones y orientar a los conductores hacia los caminos alternativos habilitados.

Las autoridades podrán realizar ajustes en los horarios y sentidos de circulación, dependiendo de la cantidad de vehículos y peregrinos que se movilicen durante la festividad mariana.

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