Conforme al anuncio del presidente de la República, Pedro Alliana, una serie de tareas se llevan a cabo en la compañía Santo Tomás, distrito de Belén, departamento de Concepción, con el objetivo de agilizar la circulación cotidiana de los pobladores y facilitar la salida de la producción local.

Asimismo, su anuncio también confirma el despliegue del Batallón de Ingeniería N.º 3 del Ejército Paraguayo para el trabajo de recuperar los tramos rurales que conectan a las comunidades con los centros de abastecimiento y servicios.

En las imágenes se observa a personal militar operando una retroexcavadora sobre tierras completamente húmedas, cunetas y sectores con mucho barro y también vegetación. Con un vehículo pequeño, tales caminos serían prácticamente imposible ser utilizados.

Finalmente, el Ejecutivo asegura que con estas mejoras viales se busca brindar mayor transitabilidad y respaldo directo a las familias y pequeños productores de la zona, fortaleciendo así la integración de la comunidad.

Lea más: Concepción: río Paraguay empieza a inundar la isla Chaco’i y piden asistencia